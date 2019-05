"Да им пофиг судьба и одних и вторых!" Из-за ошибки посольства Украины в США - с фото евреев и татар, в Сети разгорается скандал

Украинское посольство в Вашингтоне выдало в Twitter сделанный в Лодзинском гетто снимок за фотографию депортации крымских татар в 1944 году. Ошибку заметили российские дипломаты, о чем и сообщили на официальной странице представительства нашей страны в социальной сети Twitter.

К своей записи российские коллеги прикрепили все подтверждающие фотографии, однако пока реакции от украинских представителей дипломатической структуры не последовало. В то же время, в Сети из-за ошибки разгорается скандал. Одни говорят, что произошедшее доказывает истинное безразличие официального Киева к проблемам и евреев, и татар. Другие, напротив, встают на защиту Украины и обвиняют Россию.

"Да им пофиг судьба и одних и вторых! Гнобили евреев еще в советские времена! Яркий пример сам #вальцман, сменивший свою фамилию на #порошенко!" - пишет @vovakasko.

"Уверен, у вас есть заявление Путина, где он отрицал депортацию татар", - гнет свою линию @SashaOfRussia.

"Наоборот, Путин выразил соболезнования в отношении депортации крымских татар", - возражает ему оппонент @ivan_shmakov.

"Как мы удивлены! Эти честные люди не могут врать. Наверное техническая накладка", - добавляет @Azzy_Tweet.

"Упс, подстава.))) А кто там нацистам помогал?" - задает вопрос @alexy181.

Ukrainian diplomacy playbook:

“1944 #CrimeanTatars deportation” is @HolocaustMuseum picture of the Lodz ghetto Jews

“2019” - arrest of suspected foreign terrorist organization members https://t.co/64uoHUKgKQ



Reality: memorial ceremony in #Crimea

▪️https://t.co/0saGnKxQKt pic.twitter.com/OtwChzyerq