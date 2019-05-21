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"Да им пофиг судьба и одних и вторых!" Из-за ошибки посольства Украины в США - с фото евреев и татар, в Сети разгорается скандал
21 мая 2019, 09:39 • 38 • Политика
Из-за ошибки посольства Украины в США - с фото евреев и татар, в Сети разгорается скандал. "Да им пофиг судьба и одних и вторых!" - комментируют пользователи произошедшее. В то же время, есть часть сообщества, поддерживающая ошибку...
Украинское посольство в Вашингтоне выдало в Twitter сделанный в Лодзинском гетто снимок за фотографию депортации крымских татар в 1944 году. Ошибку заметили российские дипломаты, о чем и сообщили на официальной странице представительства нашей страны в социальной сети Twitter.
К своей записи российские коллеги прикрепили все подтверждающие фотографии, однако пока реакции от украинских представителей дипломатической структуры не последовало. В то же время, в Сети из-за ошибки разгорается скандал. Одни говорят, что произошедшее доказывает истинное безразличие официального Киева к проблемам и евреев, и татар. Другие, напротив, встают на защиту Украины и обвиняют Россию.
"Да им пофиг судьба и одних и вторых! Гнобили евреев еще в советские времена! Яркий пример сам #вальцман, сменивший свою фамилию на #порошенко!" - пишет @vovakasko.
"Уверен, у вас есть заявление Путина, где он отрицал депортацию татар", - гнет свою линию @SashaOfRussia.
"Наоборот, Путин выразил соболезнования в отношении депортации крымских татар", - возражает ему оппонент @ivan_shmakov.
"Как мы удивлены! Эти честные люди не могут врать. Наверное техническая накладка", - добавляет @Azzy_Tweet.
"Упс, подстава.))) А кто там нацистам помогал?" - задает вопрос @alexy181.
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