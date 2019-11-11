"Да, это так": Песков раскрыл детали телефонного разговора Путина и Эрдогана

Российский лидер Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ход выполнения меморандума по Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Да, это так", - ответил он на вопрос журналистов о том, обсуждали ли лидеры выполнение меморандума, заключенного в Сочи. По его словам, главы государств беседовали о ситуации в Сирии и подтвердили приверженность документу.

В сообщении администрации турецкого президента сказано, что Путин и Эрдоган обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений и мерах по увеличению торгового оборота между двумя странами.

22 октября президенты Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи, где закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулировании освобождённой курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией.

На днях военные России и Турции приступили к совместному патрулированию территорий на севере Сирии. В это же время в Женеве члены созданного при непосредственном участии РФ, Турции и Ирана сирийского Конституционного комитета начали разговор о политическом будущем Сирии.