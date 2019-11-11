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"Да, это так": Песков раскрыл детали телефонного разговора Путина и Эрдогана

11 ноября 2019, 12:24  •  185 • Политика
Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом меморандум по Сирии. Сначала об этом заявила турецкая сторона, факт разговора подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отметивший, что главы государств подтвердили приверженность документу.
Российский лидер Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ход выполнения меморандума по Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Да, это так", - ответил он на вопрос журналистов о том, обсуждали ли лидеры выполнение меморандума, заключенного в Сочи. По его словам, главы государств беседовали о ситуации в Сирии и подтвердили приверженность документу.
В сообщении администрации турецкого президента сказано, что Путин и Эрдоган обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений и мерах по увеличению торгового оборота между двумя странами.
22 октября президенты Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи, где закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулировании освобождённой курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией.
На днях военные России и Турции приступили к совместному патрулированию территорий на севере Сирии. В это же время в Женеве члены созданного при непосредственном участии РФ, Турции и Ирана сирийского Конституционного комитета начали разговор о политическом будущем Сирии.

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