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"Да это школьный пикник": Западные соцсети поразились мягкости полиции России с провокаторами

31 июля 2019, 21:39  •  118 • В мире
Пользователи зарубежных соцсетей комментируют видеозаписи с прошедших в Москве несогласованных акций, в ходе которых полицейским пришлось задержать самых агрессивных провокаторов. "Да это школьный пикник", - удивляются подписчики соцсети Twitter, поражаясь тому, как аккуратно действуют российские силовики по сравнению с их иностранными коллегами.
"Я не знаю, что там французские желтые жилеты думают о последних протестах ЦРУ в России, но жестокая макроновская проевропейская полиция не такая мягкая, как путинская полиция. Это точно", - пишет "Гонзо блоггер".
Фото: twitter.com/gonzo_blogger
"Вот пример из Москвы. Идиоты нападают на полицию и довольно бережно упаковываются. По сравнению с Парижем это школьный пикник. Посмотрите на этих хипстеров-протестующих. Забавно, что некоторые из них даже не являются гражданами России", - удивляется D-Con.
Фото: twitter.com/dev_contest
"Представьте, какая разница между тем, как работает полиция в России или Гонконге, и тем, как это делают полицейские головорезы во Франции. Но об этом не скажут на Западе, потому что Франция является "демократической" страной, поэтому протесты в ней не являются законными, и поэтому не транслируются по телевидению", - пишет Lenodhstrom.
Фото: twitter.com/Lenodhstrom
Напомним, в ходе несогласованных акций оппозиции в Москве 27 июля было задержано более 1000 человек.

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