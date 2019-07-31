"Да это школьный пикник": Западные соцсети поразились мягкости полиции России с провокаторами

"Я не знаю, что там французские желтые жилеты думают о последних протестах ЦРУ в России, но жестокая макроновская проевропейская полиция не такая мягкая, как путинская полиция. Это точно", - пишет "Гонзо блоггер".

Фото: twitter.com/gonzo_blogger

"Вот пример из Москвы. Идиоты нападают на полицию и довольно бережно упаковываются. По сравнению с Парижем это школьный пикник. Посмотрите на этих хипстеров-протестующих. Забавно, что некоторые из них даже не являются гражданами России", - удивляется D-Con.

Фото: twitter.com/dev_contest

"Представьте, какая разница между тем, как работает полиция в России или Гонконге, и тем, как это делают полицейские головорезы во Франции. Но об этом не скажут на Западе, потому что Франция является "демократической" страной, поэтому протесты в ней не являются законными, и поэтому не транслируются по телевидению", - пишет Lenodhstrom.

Фото: twitter.com/Lenodhstrom

Напомним, в ходе несогласованных акций оппозиции в Москве 27 июля было задержано более 1000 человек.