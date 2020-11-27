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"Да, это правда": Слухи о Шувалове на волне "глобальной чистки" подтвердил Баширов

27 ноября 2020, 20:35  •  202 • Политика
Игорь Шувалов дал устное распоряжение своему аппарату исключить своё участие в любых публичных мероприятиях в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщают источники. "Да, это правда", - подтвердил политтехнолог Марат Баширов.
Российский политтехнолог Марат Баширов подтвердил слухи о том, что председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов отменил все публичные мероприятия в связи с сокращением институтов развития. Предполагается, что бывший первый зампред правительства готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
В начале этой недели стало известно о масштабной реформе институтов развития, в рамках которой предполагается сократить 8 из них. Это уже назвали "глобальной чисткой". При этом их полномочия планируется передать корпорации "ВЭБ.РФ", которую возглавляет Шувалов.
"Нам тут за кофе шепнули, что на днях Игорь Иванович Шувалов дал устное распоряжение своему аппарату исключить своё участие в любых публичных мероприятиях. Уж не к высочайшей аудиенции ли готовится?" - появилась информация в Telegram-каналах.
Также добавляется, что в Администрации президента уже началась работа по формированию предложений по обновлению кадрового состава "ВЭБа". Информацию прокомментировал политтехнолог Марат Баширов.
"Да, это правда. А кто ещё может доложить о судьбе Чубайса и ещё десятка лиц, связанных с институтами развития?" - написал он в своём Telegram-канале "Политджойстик".

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