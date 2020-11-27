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"Да, это правда": Слухи о Шувалове на волне "глобальной чистки" подтвердил Баширов
27 ноября 2020, 20:35 • 202 • Политика
Игорь Шувалов дал устное распоряжение своему аппарату исключить своё участие в любых публичных мероприятиях в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщают источники. "Да, это правда", - подтвердил политтехнолог Марат Баширов.
Российский политтехнолог Марат Баширов подтвердил слухи о том, что председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов отменил все публичные мероприятия в связи с сокращением институтов развития. Предполагается, что бывший первый зампред правительства готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
В начале этой недели стало известно о масштабной реформе институтов развития, в рамках которой предполагается сократить 8 из них. Это уже назвали "глобальной чисткой". При этом их полномочия планируется передать корпорации "ВЭБ.РФ", которую возглавляет Шувалов.
Также добавляется, что в Администрации президента уже началась работа по формированию предложений по обновлению кадрового состава "ВЭБа". Информацию прокомментировал политтехнолог Марат Баширов.
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