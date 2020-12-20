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"Да что вы, милочек, говорите": Русские дипломаты мемом ответили на ругань

20 декабря 2020, 19:30  •  55 • Политика
Русские дипломаты мемом ответили на ругань Константина Долгова в личном телеграм-канале, не став вступать в спор. "Да что вы, милочек, говорите", - такой была реакция, вызвавшая бурю эмоций у медиатехнолога.
Чуть раньше Царьград рассказывал, как с подачи Украины разогревают международный скандал вокруг иконы, подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Напомним, икону Лаврову подарил председатель президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик. Позже украинские дипломаты заявили, что она была вывезена из Луганска. Мол, украли, и теперь возвращайте к нам. Российская сторона приняла решение довести спор до конца - картина будет возвращена в БиГ, чтобы Интерпол на своём уровне отследил путь подарка.
Несмотря на то что спор на этом этапе разрешён, произошедшее пытаются использовать и против России, и против БиГ. Хотя тут как минимум неясно, почему древнюю икону нужно возвращать Киеву. Ведь написана она в то время, когда Украины не существовало вовсе. Русские дипломаты на провокации внимания не обращают. Разве что подтрунивают над оппонентами, когда они переходят грань. Так, ответ МИД России, по всей видимости, окончательно вывел из себя медиатехнолога Константина Долгова. Дело в том, что Долгов заявил о плохой работе МИД России, тут же признавшись, что даже не знает, кто такой Милорад Додик. Потом выяснилось, что он не понимал даже сути проблемы с иконой. А когда разобрался, ничуть не смутившись, всё равно продолжил настаивать на неверности шагов МИД России в личном телеграм-канале.
Дипломаты МИД России с юмором отнеслись к ругани Долгова. Оставили мем с текстом "Да что вы, милочек, говорите" от имени профессора Преображенского. Этот шаг заставил Долгова вновь высказываться на тему. Теперь он обвиняет и администраторов телеграм-канала МИД России, и всех дипломатов, мол, не так ведут дискуссию. В телеграм-канале МИД после очередной порции ругани появился новый пост, обращённый к Долгову: "Мы не отвечали. Так как вопросов ни у Вас к нам, ни у нас к Вам не было. Мы констатировали".
Кстати, ранее о чувствительной реакции МИД Украины писал сенатор Алексей Пушков. Он выразил удивление тем, что украинцы обижаются на нежелание России контактировать по дипломатическим каналам лично. Как пишут РИА ФАН, ранее министр Дмитрий Кулеба пытался поговорить с министром Сергеем Лавровым, однако тот не ответил.
"Не понимаю обиды главы МИД Украины. Там давно занимались тем, чтобы максимально ухудшить отношения с Россией, блокировать переговоры, сократить все контакты", - напомнил Пушков.
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