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"COVID-19 стал "пугалом": Директор НЭМИ рассказал, кому выгодна "вторая волна" коронавируса

15 сентября 2020, 09:35  •  138 • Политика
Появились прогнозы о приходе второй волны коронавируса в России. По мнению директора НЭМИ по безопасности и стратегическому развитию Дмитрия Ефимова, COVID-19 используют вместо пугала для продвижения "цифровизации" и ограничения гражданских свобод.
Вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 может начаться в России уже в ноябре текущего года, считает замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его заявление прокомментировал директор НЭМИ по безопасности и стратегическому развитию Дмитрий Ефимов.
По его мнению, граждан России через средства массовой информации начинают не спеша готовить ко "второй волне" COVID-19. При этом конкретные цифры не называются, так как они не соответствуют рисуемой картине "вспышки", которой нет. Присутствует исключительно сезонный рост ОРВИ, утверждает эксперт.
При этом отдельной темой, дорогой некоторым российским губернаторам и прежде всего главе Оперативного штаба Госсовета Сергею Собянину, приводится "необходимость масочно-перчаточного режима", "отсутствие которого себя не оправдало", например, в той же Испании, - заявляет Дмитрий Ефимов.
Эксперт считает, что коронавирус используется в качестве "пугала" и постоянного элемента давления на жителей России, чтобы под предлогом борьбы с напастью продвигать "цифровизацию" и ограничивать гражданские права, которые кажутся менее опасными.
Народ, так и не дождавшийся введения "режима повышенного готовности", во второй раз окажется благодарен федеральному центру, сможет его "понять и простить" по всем другим делам - усилению налоговой нагрузки, тотальной слежке и прочему, - сказал Дмитрий Ефимов для Telegram-канала "Мадуро - не дура".

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