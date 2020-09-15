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"COVID-19 стал "пугалом": Директор НЭМИ рассказал, кому выгодна "вторая волна" коронавируса
15 сентября 2020, 09:35 • 138 • Политика
Появились прогнозы о приходе второй волны коронавируса в России. По мнению директора НЭМИ по безопасности и стратегическому развитию Дмитрия Ефимова, COVID-19 используют вместо пугала для продвижения "цифровизации" и ограничения гражданских свобод.
Вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 может начаться в России уже в ноябре текущего года, считает замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его заявление прокомментировал директор НЭМИ по безопасности и стратегическому развитию Дмитрий Ефимов.
По его мнению, граждан России через средства массовой информации начинают не спеша готовить ко "второй волне" COVID-19. При этом конкретные цифры не называются, так как они не соответствуют рисуемой картине "вспышки", которой нет. Присутствует исключительно сезонный рост ОРВИ, утверждает эксперт.
Эксперт считает, что коронавирус используется в качестве "пугала" и постоянного элемента давления на жителей России, чтобы под предлогом борьбы с напастью продвигать "цифровизацию" и ограничивать гражданские права, которые кажутся менее опасными.
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