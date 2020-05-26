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"COVID-19 открыл шлюзы": Пушков объяснил фейк-кампании против России

26 мая 2020, 11:55  •  29 • В мире
Сенатор Алексей Пушков разоблачил новые принципы работы фейкомётов во время пандемии коронавируса и фейк-кампании против России. Пушков убеждён, что "COVID-19 открыл шлюзы для самых диких и безответственных обвинений ". Информацию никто не проверяет, а если один фейк разоблачают, то создатели переходят к следующему.
Сенатор Алексей Пушков рассказал в своём Telegram-канале, по какому принципу проводят кампании по распространению фейков против России. Сенатор заявил, что теперь непроверенная информация идёт волнами. Если её удаётся разоблачить и доказать лживость данных, то этот инфоповод просто бросают и переходят к следующему.
"Если до этой пандемии фейки приходили волнами, то отныне мы переживаем глобальную эпидемию фейков. Они идут преимущественно из США, причём никто не заботится о достоверности и проверке информации. Словно COVID-19 открыл шлюзы для самых диких и безответственных обвинений. Когда обнаруживается их лживость, никто не утруждает себя опровержениями, а просто используется резервный или новый фейк", - заявил Алексей Пушков.
Пушков написал, что создатели фейков добиваются "краткосрочного политического эффекта", чтобы начать раскручивать волну. В основном так "воюют" против России. Но достаётся также и Китаю. Пушков привёл в пример обвинение, что Китай якобы может попробовать украсть вакцину от коронавируса, созданную в Штатах.
"Требуется краткосрочный эффект для начала политической кампании. Когда она развёрнута - против Китая или России, доказательства уже не нужны - идёт быстрый переход к политической атаке. Фейк сыграл свою роль", - подытожил Пушков.

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