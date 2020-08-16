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"COVID - вирус бедняков": Богачи нашли простой способ продолжить шиковать на вечеринках

16 августа 2020, 20:55  •  41 • В мире
Богачи нашли простой способ продолжить шиковать на вечеринках. Они предлагают гостям дорогостоящие экспресс-тесты, чтобы избежать возможность заражения. Кроме того, состоятельные бизнесмены США по-прежнему свободно перемещаются по миру, несмотря на пандемию, благодаря наличию персональных самолётов. "COVID - вирус бедняков", - заметил один из американских врачей.
Источники издания Vanity Fair подчёркивают, что роскошный образ жизни американских миллиардеров почти ничем не отличается от того, что был до пандемии.
Коронавирус - это вирус бедных людей, - заметил в комментарии для таблоида один из врачей.
Другой источник, связанный с руководителями технологических компаний и венчурными капиталистами, заметил, что многие богачи просто не могут удержаться от того, чтобы продолжать устраивать вечеринки, летать на самолётах и общаться на светских раутах.
Например, отмечается, что соучредитель Uber Трэвис Каланик по-прежнему время от времени организует приёмы в своём доме в Лос-Анджелесе.
Марк Цукерберг, основавший Facebook, между тем был замечен в прошлом месяце катающимся на электрической доске для сёрфинга за $12 тыс. во время отпуска со своей семьёй на Гавайских островах.
Подчёркивается, что сверхбогатые американцы в ходе своих вечеринок на фоне коронавируса предлагают гостям дорогостоящие 15-минутные экспресс-тесты на COVID-19. Кроме того, они часто используют свои частные самолёты, чтобы избежать необходимости оставаться в "горячих точках" в условиях продолжающейся пандемии.
При этом в стране продолжается борьба с самым высоким числом случаев инфекции в мире и около тысячи американцев всё ещё умирают каждый день.

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