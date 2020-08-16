"COVID - вирус бедняков": Богачи нашли простой способ продолжить шиковать на вечеринках

Источники издания Vanity Fair подчёркивают, что роскошный образ жизни американских миллиардеров почти ничем не отличается от того, что был до пандемии.

Коронавирус - это вирус бедных людей, - заметил в комментарии для таблоида один из врачей.

Другой источник, связанный с руководителями технологических компаний и венчурными капиталистами, заметил, что многие богачи просто не могут удержаться от того, чтобы продолжать устраивать вечеринки, летать на самолётах и общаться на светских раутах.

Например, отмечается, что соучредитель Uber Трэвис Каланик по-прежнему время от времени организует приёмы в своём доме в Лос-Анджелесе.

Марк Цукерберг, основавший Facebook, между тем был замечен в прошлом месяце катающимся на электрической доске для сёрфинга за $12 тыс. во время отпуска со своей семьёй на Гавайских островах.

Подчёркивается, что сверхбогатые американцы в ходе своих вечеринок на фоне коронавируса предлагают гостям дорогостоящие 15-минутные экспресс-тесты на COVID-19. Кроме того, они часто используют свои частные самолёты, чтобы избежать необходимости оставаться в "горячих точках" в условиях продолжающейся пандемии.

При этом в стране продолжается борьба с самым высоким числом случаев инфекции в мире и около тысячи американцев всё ещё умирают каждый день.