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"Cлишком много репрессий": Нобелевский лауреат раскрыл суть Америки
19 июля 2021, 23:00 • 94 • Политика
Бывший глава МАГАТЭ, лауреат Нобелевской премии мира Мухаммед эль-Барадеи раскрыл суть современной Америки. По его словам, для страны, которая превозносит свободу, у неё "слишком много репрессий".
Такой вывод бывший глава МАГАТЭ, дипломат и лауреат Нобелевской премии мира Мухаммед Эль-Барадеи сделал в своей статье для Project Syndicate. По его словам, США постоянно говорят о свободе и правах человека, но при этом сами нарушают свои же принципы.
Он напомнил о развязанных США войнах в Ираке и Вьетнаме, а также обвинил Штаты в том, что они поддерживают "безжалостных диктаторов", когда им это выгодно.
Эль-Барадеи добавил, что разрыв между тем, что Америка делает, и тем, как позиционирует себя в мире, стал слишком большим. И чтобы изменить эту ситуацию, США должны стать более беспристрастными к другим государствам.
Отметим, что многие тезисы, упомянутые бывшим главой МАГАТЭ, были озвучены во время знаменитой Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году. Он тоже обратил внимание на то, что США легко нарушают международные нормы и навязывают другим странам своё национальное законодательство.
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