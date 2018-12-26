Правительство Гватемалы попросит у американских властей провести чёткое расследование и обеспечить надлежащее судебное разбирательство по факту гибели детей в центрах для мигрантов.

МИД Гватемалы обратился к властям США с требованием провести расследование второй за текущий месяц смерти ребёнка-мигранта на территории Штатов.

"Правительство Гватемалы через МИД попросит провести чёткое расследование и обеспечить надлежащее судебное разбирательство этого дела у американских властей", - говорится в заявлении министерства.

Ребёнок из Гватемалы, задержанный американскими властями вместе с его отцом при попытке нелегального пересечения границы, скончался в лагере для беженцев, сообщает Associated Press.

Восьмилетнему мальчику стало плохо в канун Рождества, 24 декабря. Через некоторое время он был доставлен в больницу, где ему диагностировали простуду.

После чего прописали необходимые медикаменты и выписали.

После выписки состояние ребёнка ухудшилось, он вновь был доставлен в госпиталь, где умер через пару часов.

В этом же декабре умерла в центре для беженцев семилетняя девочка родом из Гватемалы, которая была задержана вместе с отцом в районе пункта пропуска "Антелоп Уэлс".