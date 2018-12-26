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"Чёткое расследование и надлежащее разбирательство" - Гватемала выдвигает требования к США в связи со смертью ребёнка-мигранта
26 декабря 2018, 08:24 • 112 • В мире
Правительство Гватемалы попросит у американских властей провести чёткое расследование и обеспечить надлежащее судебное разбирательство по факту гибели детей в центрах для мигрантов.
МИД Гватемалы обратился к властям США с требованием провести расследование второй за текущий месяц смерти ребёнка-мигранта на территории Штатов.
"Правительство Гватемалы через МИД попросит провести чёткое расследование и обеспечить надлежащее судебное разбирательство этого дела у американских властей", - говорится в заявлении министерства.
Ребёнок из Гватемалы, задержанный американскими властями вместе с его отцом при попытке нелегального пересечения границы, скончался в лагере для беженцев, сообщает Associated Press.
Восьмилетнему мальчику стало плохо в канун Рождества, 24 декабря. Через некоторое время он был доставлен в больницу, где ему диагностировали простуду.
После чего прописали необходимые медикаменты и выписали.
После выписки состояние ребёнка ухудшилось, он вновь был доставлен в госпиталь, где умер через пару часов.
В этом же декабре умерла в центре для беженцев семилетняя девочка родом из Гватемалы, которая была задержана вместе с отцом в районе пункта пропуска "Антелоп Уэлс".
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