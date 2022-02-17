"Чёткое оправдание террора": Политолог оценил очередное решение Верховной рады

Верховная рада Украины решила, что страна должна выйти из Антитеррористического центра Содружества независимых государств (АТЦ СНГ). Политолог Владимир Рогов оценил этот шаг. "Чёткое оправдание террора", - отметил он.

В пояснительной записке к закону, принятому Верховной радой, сказано, что страна в 2014 и 2015 году не участвовала в мероприятиях по программе взаимодействия участников Антитеррористического центра СНГ. Украинским нардепам показалось, что предпринимаемые шаги не только нарушают международные принципы, но и подрывают основы безопасности в мире.

Владимир Рогов назвал Антитеррористический центр СНГ одним из последних реально работающих механизмов недопущения террора. Важно знать, что на Украине с каждым годом растёт число преступлений.

"Это говорит о том, что режим Порошенко-Зеленского переходит к чёткому оправданию террора в отношении стран-соседей", - приводят слова эксперта "Народные Новости".

Решение Рады, по мнению политолога, - это отказ сотрудничать не только с Россией, но и с другими странами. И все члены СНГ согласованно борются с терроризмом именно через АТЦ, получая поддержку от спецслужб.

Рогов уверен: этим решением депутаты Рады подвергли страну риску легализации терактов. Официальный Киев просто пытается снять с себя юридическую ответственность.