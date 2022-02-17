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"Чёткое оправдание террора": Политолог оценил очередное решение Верховной рады

17 февраля 2022, 04:30  •  161 • Политика
Верховная рада Украины решила, что страна должна выйти из Антитеррористического центра Содружества независимых государств (АТЦ СНГ). Политолог Владимир Рогов оценил этот шаг. "Чёткое оправдание террора", - отметил он.
В пояснительной записке к закону, принятому Верховной радой, сказано, что страна в 2014 и 2015 году не участвовала в мероприятиях по программе взаимодействия участников Антитеррористического центра СНГ. Украинским нардепам показалось, что предпринимаемые шаги не только нарушают международные принципы, но и подрывают основы безопасности в мире.
Владимир Рогов назвал Антитеррористический центр СНГ одним из последних реально работающих механизмов недопущения террора. Важно знать, что на Украине с каждым годом растёт число преступлений.
"Это говорит о том, что режим Порошенко-Зеленского переходит к чёткому оправданию террора в отношении стран-соседей", - приводят слова эксперта "Народные Новости".
Решение Рады, по мнению политолога, - это отказ сотрудничать не только с Россией, но и с другими странами. И все члены СНГ согласованно борются с терроризмом именно через АТЦ, получая поддержку от спецслужб.
Рогов уверен: этим решением депутаты Рады подвергли страну риску легализации терактов. Официальный Киев просто пытается снять с себя юридическую ответственность.

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