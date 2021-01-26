"Чёртова дюжина" Зеленского: Рейтинг украинского лидера скатился до уровня Порошенко

Чуть больше 13% из ста респондентов отдали бы голоса за Владимира Зеленского, если бы выборы проходили в этом январе. Такие данные озвучили аналитики Киевского международного института социологии. По их сведениям, рейтинг нынешнего лидера Украины рекордно упал.

Если в 2019 году за него готовы были проголосовать 73,2% избирателей, то всего за два года поддержка обрушилась на 60%.

По текущему рейтингу Зеленский почти приблизился к своему предшественнику Петру Порошенко. У бывшего лидера Незалежной рейтинг поддержки - 10,6% опрошенных, передают "Дни.ру".

На третьем находится лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 8% голосов, а затем политик Юрий Бойко, которого поддерживают сейчас 7,4% респондентов.

Примечательно, что о сокрушительном падении рейтинга украинского лидера говорилось и ранее. Так, в конце прошлого года эксперты Центра Разумкова выдали, что 42% украинцев считают Владимира Зеленского "разочарованием года". По оценке специалистов, недовольство граждан связано с невыполнением президентом обещания урегулировать конфликт на юго-востоке страны.