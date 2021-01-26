Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с...
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы терр...
Главная / Политика

"Чёртова дюжина" Зеленского: Рейтинг украинского лидера скатился до уровня Порошенко

26 января 2021, 22:30  •  123 • Политика
Президент Украины стремительно теряет позиции. Рейтинг Владимира Зеленского упал до рекордно низкого уровня, отмечают социологи.
Чуть больше 13% из ста респондентов отдали бы голоса за Владимира Зеленского, если бы выборы проходили в этом январе. Такие данные озвучили аналитики Киевского международного института социологии. По их сведениям, рейтинг нынешнего лидера Украины рекордно упал.
Если в 2019 году за него готовы были проголосовать 73,2% избирателей, то всего за два года поддержка обрушилась на 60%.
По текущему рейтингу Зеленский почти приблизился к своему предшественнику Петру Порошенко. У бывшего лидера Незалежной рейтинг поддержки - 10,6% опрошенных, передают "Дни.ру".
На третьем находится лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 8% голосов, а затем политик Юрий Бойко, которого поддерживают сейчас 7,4% респондентов.
Примечательно, что о сокрушительном падении рейтинга украинского лидера говорилось и ранее. Так, в конце прошлого года эксперты Центра Разумкова выдали, что 42% украинцев считают Владимира Зеленского "разочарованием года". По оценке специалистов, недовольство граждан связано с невыполнением президентом обещания урегулировать конфликт на юго-востоке страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



123
Источник
Похожие новости
26 января 2021, 04:10
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что Навальный сделает в России
26 января 2021, 07:50
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
26 января 2021, 09:40
На Западе назвали имя нового преемника Путина
26 января 2021, 06:00
Неонацистам выделили президентские деньги: На что пойдут почти 6 млн рублей?
26 января 2021, 13:20
"Давить на корню"! Почерк киевских кукловодов обнаружили в России. Готовятся облавы на силовиков?
26 января 2021, 07:50
"Белый дом требует": США пригрозили любыми мерами, если Навального не отпустят
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2021, 16:30
В центре Москвы проходит несогласованный митинг
20 января 2021, 08:50
Воевать с Россией - пупок развяжется: Украинец в прямом эфире выдал суровую правду
22 января 2021, 09:25
«Вата подняла голову! Без вмешательства Байдена нас перережут» – экс-боевик АТО
23 января 2021, 20:15
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в прорубь Путиным
25 января 2021, 07:05
Оксана Пушкина ушла от темы, комментируя митинги. И закончила речь угрозами
24 января 2021, 09:05
Укол правды
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.