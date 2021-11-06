"Чёрт побери!" Раскрыта секретная служба Джо Байдена - смешно даже американцам

Американцы решили подшутить над президентом Джо Байденом, который все чаще засыпает на международных мероприятиях.

В США появился видеоролик, в котором американцы шутят над президентом Джозефом Байденом, который часто дремлет на важных международных встречах.

Когда самому сильному человеку на Земле необходимо поднабраться сил... Именно тогда в дело вступаем мы - те немногие, но быстрые - сонная служба США,

- говорится в ролике.

Авторы Telegram-канала "Скабеева" сообщили, что в ролике "раскрыт секрет адъютанта, который потревожил Байдена на климатическом саммите".

Как сообщал Царьград, последний случай с Байденом произошел на климатическом саммите в Глазго, где 78-летний президент США задремал во время выступлений. Его поспешил разбудить неизвестный сотрудник американской делегации. Видео с мероприятия тут же разлетелось по Сети.

Ранее Байден засыпал на встрече с турецким лидером Эрдоганом.