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"Чёрт побери!" Раскрыта секретная служба Джо Байдена - смешно даже американцам

06 ноября 2021, 13:50  •  70 • Политика
Американцы решили подшутить над президентом Джо Байденом, который все чаще засыпает на международных мероприятиях.
В США появился видеоролик, в котором американцы шутят над президентом Джозефом Байденом, который часто дремлет на важных международных встречах.
Когда самому сильному человеку на Земле необходимо поднабраться сил... Именно тогда в дело вступаем мы - те немногие, но быстрые - сонная служба США,
- говорится в ролике.
Авторы Telegram-канала "Скабеева" сообщили, что в ролике "раскрыт секрет адъютанта, который потревожил Байдена на климатическом саммите".
Как сообщал Царьград, последний случай с Байденом произошел на климатическом саммите в Глазго, где 78-летний президент США задремал во время выступлений. Его поспешил разбудить неизвестный сотрудник американской делегации. Видео с мероприятия тут же разлетелось по Сети.
Ранее Байден засыпал на встрече с турецким лидером Эрдоганом.

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