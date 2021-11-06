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"Чёрт побери!" Раскрыта секретная служба Джо Байдена - смешно даже американцам
06 ноября 2021, 13:50 • 70 • Политика
Американцы решили подшутить над президентом Джо Байденом, который все чаще засыпает на международных мероприятиях.
В США появился видеоролик, в котором американцы шутят над президентом Джозефом Байденом, который часто дремлет на важных международных встречах.
- говорится в ролике.
Авторы Telegram-канала "Скабеева" сообщили, что в ролике "раскрыт секрет адъютанта, который потревожил Байдена на климатическом саммите".
Как сообщал Царьград, последний случай с Байденом произошел на климатическом саммите в Глазго, где 78-летний президент США задремал во время выступлений. Его поспешил разбудить неизвестный сотрудник американской делегации. Видео с мероприятия тут же разлетелось по Сети.
Ранее Байден засыпал на встрече с турецким лидером Эрдоганом.
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