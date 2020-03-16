"Чёрный лебедь" может уничтожить экономику России

"Чёрным лебедем", который может подорвать экономику России, может стать коронавирус, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова. Впрочем, CODIV-19 уже сейчас с точки зрения развития экономики - проблема не только для России, но и для других стран мира. Как минимум, убытки терпят туристическая сфера или любая другая, связанная с массовым скоплением людей, - например, отменены или поставлены на паузу многие международные соревнования.

"Пандемия могла стать причиной остановки финансовой активности по всему миру", - пишет "Утро.ру", ссылаясь на Новикову.

Экономист полагает, что экономика России слишком тесно связана с мировыми процессами. Это и сыграет дурную роль в наступлении кризиса. Поэтому российской стороне придётся быстро разработать новую стратегию, чтобы не свалиться в пропасть.

Regnum добавляет, что спасительными должны стать попытки снизить зависимость от наших партнёров.