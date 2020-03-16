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"Чёрный лебедь" может уничтожить экономику России

16 марта 2020, 14:35  •  140 • Политика
Появление так называемого "чёрного лебедя" предсказали России. Собственно, он уже на месте. Вопрос лишь в том, как быстро "лебедь" свалит экономику нашей страны, размышляет экономист Новикова.
"Чёрным лебедем", который может подорвать экономику России, может стать коронавирус, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова. Впрочем, CODIV-19 уже сейчас с точки зрения развития экономики - проблема не только для России, но и для других стран мира. Как минимум, убытки терпят туристическая сфера или любая другая, связанная с массовым скоплением людей, - например, отменены или поставлены на паузу многие международные соревнования.
"Пандемия могла стать причиной остановки финансовой активности по всему миру", - пишет "Утро.ру", ссылаясь на Новикову.
Экономист полагает, что экономика России слишком тесно связана с мировыми процессами. Это и сыграет дурную роль в наступлении кризиса. Поэтому российской стороне придётся быстро разработать новую стратегию, чтобы не свалиться в пропасть.
Regnum добавляет, что спасительными должны стать попытки снизить зависимость от наших партнёров.

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