"Чёрное море вырыли украинцы": Баранец отправил в космос киевских историков

В разговоре с Царьградом военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал заявление Украины о том, что Россия якобы должна ей 100 млн долларов за базирование Черноморского флота в Крыму.

"Судя по заявлению Боднара, украинская политика по-прежнему бредит вопросами, которые жизнь уже давно сама решила. Во-первых, можно расценивать это не иначе как маразматическое требование, поскольку Крым уже является родной частью России. Пан Бондар, а что случилось? По уровню этого маразматического заявления оно стоит на втором месте после недавнего требования Киева к потомкам Чингисхана рассчитаться за разгром у Киева в своё время ордами Чингисхана. Это действительно несерьёзно. Давайте всё поставим на свои места. С 2014 года Крым стал российским, Крым вернулся Россию исключительно в правовом поле, которое отвечает самым строгим международным нормам. Никто Крым не оккупировал, народ Крыма захотел вернуться к родным берегам, а Российская армия обеспечила бескровное возвращение Крыма на Родину", - напомнил Баранец.

Он добавил, что до 2014 года Москва выплачивала Киеву именно сто миллионов долларов за базирование российского флота в Крыму.

"Это были фактически газовые деньги. Фактически мы гнали газ на Украину, это всё шло в зачёт, и естественно, что российский газ стоил гораздо дешевле, когда действовала такая формула. Теперь переходим к следующему этапу. Как можно вякать о российских долгах, если заместитель министра иностранных дел даже примитивно не понимает тех законов, которые приняты самой Украиной. Я бы хотел сказать так: господин Боднар, вы не знаете указа президента Порошенко, который разорвал с Россией все отношения? Или вам к носу представить этот указ, который, в общем-то, аннулировал все отношения во всех областях, жалкие дипломатические только канальчики остались. Не надо муссировать те вопросы, которые несбыточны, которые априори даже задавать нельзя умному человеку. Но Бондар в данном случае дурак бандеровского типа. Это какие-то мечтания человека с явными признаками умственного недоразвития", - резко высказался Баранец.

По мнению эксперта, такое поведение типично для некоторой части украинской - как гражданской, так и военной - элиты. Баранец даже заметил, что открыл некий психологический закон, который свойственен определённой части так называемого украинского истеблишмента.

"Это дурацкие мечтания при Луне. У Гоголя есть эпизод, когда галушки сами казаку в рот летят. Мне кажется, что определённая часть украинской элиты за счёт России хочет, чтобы вареники ей летели в рот. Нет, друзья, ничего не получится. Мы этот вопрос, я абсолютно уверен, не будем даже обсуждать. Ну а если кто-то и будет из наших дипломатов, политиков обсуждать, или военных, то господин Боднар просто получит позорный щелчок по своему тупому лбу. Извините, я не дипломат, я военный человек. Господин Боднар, может, вы таким образом посоветуете нам платить ещё за взятие Берлина Украинским фронтом? Ведь пан Зеленский однажды опозорился этим фактом, сказав, что Берлин освобождали украинцы. Может, тогда к России ещё такое приделаете? Но таким же макаром можно пойти дальше и предъявить Германии счёт за то, сколько украинцев погибло во время Великой Отечественной войны и сколько при взятии Берлина", - предложил Баранец.

Полковник в отставке считает, что в идиотизме и политической паранойе украинцам можно идти ещё очень далеко, но если возвращаться к психологическому закону, то согласно ему некоторым представителям политической элиты Украины свойственны качества людей, которых с большой охотой принимают в российском дурдоме имени Кащенко или психологической клинике имени Сербского.

"Разве мы не можем сегодня вспомнить, что на полном серьёзе один из украинских историков сказал, что Чёрное море вырыли украинцы и что первый космонавт был не американец, а украинец. Вот такие разговоры хороши где-нибудь в киевском дурдоме, там это было бы понятно и мы бы с сожалением принимали здесь в Москве такие заявления. А сегодня мы просто брезгливо смеёмся над этим киевским политическим маразмом", - резюмировал Баранец.