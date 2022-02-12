"Чёрная" схема: Стало известно, куда ушло западное оружие с Украины

Украина вновь оказалась втянута в "чёрную" схему поставок оружия. По данным компетентного источника, уже более пяти миллионов единиц различных видов вооружения, поставленного Киеву Западом, утекло на чёрный рынок.

Об особенностях западных поставок вооружения на Украину рассказал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Он сослался на данные Генеральной прокуратуры Украины и заявил, что чёрный рынок оружия на Украине уже насчитывает около пяти миллионов единиц различных видов вооружения. Теперь оно может оказаться где угодно, в том числе в самих странах НАТО, активно милитаризующих Киев. Об этом сообщает "РИА Новости".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что активная накачка оружием Украины говорит о том, что США и Великобритания могут знать о готовящихся здесь провокациях. Кроме того, такой вывод можно сделать и из заметного представительства инструкторов НАТО в стране.