Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден публично оскорбил Путина: "Это черта?"
В Литве начались самые масштабные протесты за 30 лет
Решение Путина по мигрантам. Военкор оценил ход: "Полетят клочки"
Британия готовит России страшную кару: возврат "русского золота" в Москву
Главная / Политика

"Чёрная" схема: Стало известно, куда ушло западное оружие с Украины

12 февраля 2022, 17:45  •  247 • Политика
Украина вновь оказалась втянута в "чёрную" схему поставок оружия. По данным компетентного источника, уже более пяти миллионов единиц различных видов вооружения, поставленного Киеву Западом, утекло на чёрный рынок.
Об особенностях западных поставок вооружения на Украину рассказал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Он сослался на данные Генеральной прокуратуры Украины и заявил, что чёрный рынок оружия на Украине уже насчитывает около пяти миллионов единиц различных видов вооружения. Теперь оно может оказаться где угодно, в том числе в самих странах НАТО, активно милитаризующих Киев. Об этом сообщает "РИА Новости".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что активная накачка оружием Украины говорит о том, что США и Великобритания могут знать о готовящихся здесь провокациях. Кроме того, такой вывод можно сделать и из заметного представительства инструкторов НАТО в стране.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


247
Источник
Похожие новости
12 февраля 2022, 02:35
Боррель, Кулеба и "тяжёлые" санкции. Шойгу доходчиво ответил
12 февраля 2022, 04:55
Байден уже не с нами? Политолог указал на необратимые изменения
12 февраля 2022, 01:25
В ГД ответили на требование Киева отчитаться по численности военных у границы
12 февраля 2022, 12:30
Американский политик выдала умалчиваемую США правду об Украине: "Они лгут"
12 февраля 2022, 10:10
На это намекал Лавров: Источник заявил о возвращении русских дипломатов с Украины
12 февраля 2022, 10:10
Что стоит за датами "нападения России"? Посол Антонов разъяснил задумку США в двух пунктах
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 февраля 2022, 02:35
Боррель, Кулеба и "тяжёлые" санкции. Шойгу доходчиво ответил
12 февраля 2022, 04:55
Байден уже не с нами? Политолог указал на необратимые изменения
12 февраля 2022, 01:25
В ГД ответили на требование Киева отчитаться по численности военных у границы
12 февраля 2022, 12:30
Американский политик выдала умалчиваемую США правду об Украине: "Они лгут"
12 февраля 2022, 10:10
На это намекал Лавров: Источник заявил о возвращении русских дипломатов с Украины
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 февраля 2022, 10:25
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
11 февраля 2022, 07:55
Байден публично оскорбил Путина: "Это черта?"
07 февраля 2022, 03:00
Байден одной фразой выразил отношение к сближению России и Китая
06 февраля 2022, 12:25
Пандемия была вступлением. Теперь начинается основная часть
11 февраля 2022, 11:25
В Литве начались самые масштабные протесты за 30 лет
06 февраля 2022, 07:45
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую "не заметил никто"
05 февраля 2022, 20:40
Преемник Путина работает в Госдуме? Интригу раскрыл политолог: "Спокойно может передать страну"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.