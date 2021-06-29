"Чёрная плесень" в Индии поставила новый антирекорд

Министр здравоохранения Индии Харш Вардхан рассказал о новом антирекорде, который установлен из-за мукормикоза – "чёрной плесени". Каждый третий пациент – в расцвете лет.

Грибковые инфекции унесли жизни 3129 человек в Индии. В ходе брифинга Вардхан сообщил, что в стране число заболевших "чёрной плесенью" и другими видами плесени составило 40 845. Из них свыше 31 тысячи пациентов отличались поражением носа и его придаточных пазух, а также частей мозга.

32% пострадавших от мукормикоза – люди от 18 до 45 лет. Около 42% относятся к возрастной категории 45-60 лет. Порядка 24% - это пациенты 60 лет и старше. По словам главы индийского Минздрава, у 64% заболевших был сахарный диабет, а 53% проходили лечение стероидами.

Наиболее пострадавшими от "чёрной плесени" штатами являются Одиша, Тамилнад, Махараштра, Западная Бенгалия, Керала. Они же являются лидерами по росту числа заболевших COVID-19.

"Чёрная плесень" – заболевание, которое вызывается грибковой инфекцией. Споры грибков из окружающей среды проникают в организм через повреждение кожи – ожог, порез, царапину. В зоне наибольшего риска пациенты с сахарным диабетом, а также с ослабленным иммунитетом.

В России за 20 с небольшим лет было зафиксировано всего два случая "чёрной плесени", сообщил ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отметил, что для России скорее характерны другие грибки - для нашего климата более актуальны "белая" и "жёлтая плесень".