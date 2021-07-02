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"Чёрная метка" Японии обернулась для русских "весомым кирпичом"

02 июля 2021, 11:05  •  82 • Политика
Комментарий президента России Владимира Путина об инциденте с британским эсминцем в Чёрном море японцы восприняли как "чёрную метку" и для себя. Адмирал Владимир Комоедов же обратил внимание на то, что на Дальнем Востоке и на Курилах у русских есть "весомый в политическом, дипломатическом плане кирпич", более напоминающий цементный блок.
Японские читатели в комментариях к публикациям в местных СМИ весьма болезненно восприняли жёсткую критику президента Владимира Путина в адрес США и Великобритании после инцидента с эсминцем Defender, нарушившим границу России в Чёрном море. Японцы предположили, что слова главы государства - это чуть ли не "чёрная метка" и для Токио.
Экс-депутат Госдумы, бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в беседе с "Первым русским" обратил внимание на поведении "хозяина", которое демонстрируют США в случае с японцами.
"К сожалению, на стороне Соединённых Штатов Америки и, значит, впервые в истории, наверное, земного шара, пострадавшие от ядерной бомбардировки люди (это японцы) ещё и будут защищать тех, кто по ним применил ядерное оружие", - заметил адмирал, добавив, что нужно иметь в виду такую степень подчинённости.
Что касается "цепной реакции" на слова президента Путина, которая докатилась аж до другого конца Земли, то в этом эксперт видит некое поклонение НАТО и США в частности. Но в то же время есть острая проблема, связанная с Японией и Дальним Востоком, Курильскими островами, которая не может не беспокоить русских.
"А там проблема есть тоже, на Дальнем Востоке, - напомнил адмирал Комоедов. - Южные Курилы, непризнание, нет мирного договора. Тут более такой весомый в политическом, дипломатическом плане кирпич, блок цементный".

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