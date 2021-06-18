"Чёрная метка" для Путина: тайну подарка Байдена раскрыл кандидат наук

По итогам саммита президенты России и США обменялись подарками. И привезённые презенты Байдена - это "чёрная метка", о тайне которой говорит кандидат исторических наук.

Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев в обзоре для "Первого русского" оценил подарки, переданные командами президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена друг другу в ходе саммита в Женеве. И если с русским подарком всё очевидно - это своего рода требование к США соблюдать границы и ценить нашу самобытность, то с сюрпризами от Вашингтона всё сложнее, уверен Латышев:

Дальше начинается просто ужас. О нём буквально вопиют подарки Байдена (который сам, скорее всего, об этом и не догадывается) президенту России – хрустальная статуэтка бизона и очки-авиаторы, - пишет обозреватель Царьграда.

В заявлении по этому поводу пресс-службы Белого дома говорится, что бизон является "одним из наиболее величественных животных" США и символизирует, дескать, "силу, единство и стойкость". Что касается второго подарка, отмечается в документе, то очки-авиаторы сделаны на заказ компанией Randolph USA, которая выпускает "высококачественную и надёжную" продукцию такого рода для лётчиков военных самолётов США и других стран НАТО.

"Американцы не могли не знать, что бизоны в России и других странах мира ассоциируются не с каким-то надуманным "единством и стойкостью", а с их безжалостным и почти полным истреблением в США в XIX веке, в котором, по мнению Вашингтона, до сих пор якобы пребывает Россия. В результате хищнического уничтожения численность бизонов к началу XX века снизилась в США с нескольких десятков миллионов до нескольких сотен особей. В 1840-х годах ежегодно бледнолицые убивали, по объективным оценкам, около 2,5 миллиона бизонов. В период с 1872 по 1874 год было убито примерно 3,5 миллиона этих ценившихся ради мяса и шкур животных. Самые известные охотники вроде Буффало Билла истребляли за пару лет по 4-5 тысяч бизонов", - продолжает Латышев.

Причём истребление проводили как в коммерческих, так и в стратегических целях, чтобы ускорить геноцид индейцев, ведь для них бизон - всё равно, что корова для русского крестьянина, добавляет автор Царьграда:

Однако жуткие сигналы получателю американских подарков и его стране на этом не кончаются: фигурка бизона специально сделана из хрусталя, очень хрупкого материала, который легко бьётся и рассыпается, для чего достаточно неосторожного прикосновения. По народным приметам, если случайно разбивается хрусталь, придёт несчастье, это предвещает ухудшение здоровья, финансовые неурядицы, ссору с близкими.

Полная версия анализа доступна по ссылке в расширенной публикации "Первого русского".