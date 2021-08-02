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"Чёрная дыра Европы": Около 10 стран готовы передумать насчёт независимости Косово

02 августа 2021, 15:10  •  35 • Политика
Около 10 стран могут отозвать признание независимости автономного края Косово и Метохии, сообщают сербские СМИ. Ранее глава МИД России Мария Захарова назвала Косово "чёрной дырой Европы". По её мнению, регион стал настоящей проблемой для Запада.
Не менее десяти стран Азии и Африки готовы отозвать своё признание независимости автономного края Косово и Метохии, пишет сербское издание "Политика".
Как отмечается в статье, пока названия стан держаться в секрете, поскольку есть опасения оказания на них давления со стороны США.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью сербскому изданию Kurir заявила, что западный проект "Косово" потерпел провал. Дипломат назвала Косово "чёрной дырой" - из-за обилия преступности и наличия множества террористов.
"Что касается нынешнего положения в Косове, то это "чёрная дыра" Европы, где процветают оргпреступность и коррупция, находятся вербовочные ячейки экстремистов и террористов, нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти и нетерпимости, насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток неалбанского населения", - сказала Захарова.
Сербский автономный округ Косово и Метохия в 2008 году провозгласил себя независимыми государствами. Они активно пытаются вступить в международные организации. Против признания Косово выступают 60 стран - среди них и Россия, а также пять стран Европы.

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