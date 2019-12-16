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"Чёрная дата для Европы": Пушков прокомментировал возможные последствия испытания ракеты США
16 декабря 2019, 01:24 • 97 • В мире
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможные последствия, которые могут наступить из-за испытаний новой ракеты США. Она была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Пушков заявил, что это может стать "чёрной датой для Европы". Сенатор предсказал "мрачный сценарий".
Алексей Пушков в своём Twitter рассказал, что может быть из-за испытания новой баллистической ракеты, запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам Пушкова, это может вернуть мир к конфронтации времён холодной воды. Испытания могут стать "чёрной датой" для Европы. Особенно если за этим последует размещение американских ракет там.
"Это вернёт Европу к ядерной конфронтации времен "холодной войны". Мрачный сценарий", - написал Пушков.
До этого в МИД России заявили, что обеспокоены американскими испытаниями. Как передаёт портал "Народные новости", Штаты начали тесты ракеты спустя несколько месяцев после выхода из ДРСМД. Представитель МИД считает: это значит, что американцы разрабатывали прежде запрещённые вооружения уже давно. До этого действие договора прекратили по инициативе США летом 2019 года.
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