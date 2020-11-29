"Чё за беспредел?!" Депутат закатил запрещённую вечеринку в ночном клубе Челябинска - источник

В Челябинске накрыли закрытую вечеринку, которую устроил депутат Центрального райсовета города Марсель Хазиев. При этом любые подобные мероприятия в Челябинске запрещены в связи с карантином из-за пандемии COVID-19.

Вечеринка была устроена в самом центре Челябинска в недавно открытом ночном клубе. Попасть туда можно было только по специальному коду. На видео с облавы видно, что клуб был заполнен до отказа, никаких масок и социальной дистанции.

Также на записи из клуба присутствует и сам Хазиев. Представляться депутатом он почему-то не стал, а заявил правоохранителям, что он юрист, хотя адвокатской лицензии у него нет.

Чё за беспредел?! Я адвокат физлица, который организовал частную вечеринку! Какое вы имеете право заставлять граждан Центрального района расписываться в протоколах? - негодует народный избранник на видео.

Сообщается, что организатором вечеринок Хазиев стал примерно в октябре. Именно тогда он стал кидать коллегам ссылки на аккаунты салона, приглашал посетить и говорил, что поможет обеспечить высший приём. После облавы депутат подчистил все ссылки, но скриншоты сохранились.

Сам Хазиев утверждает, что не знал ничего о клубе, а думал, что находится в частном доме, куда пришёл по приглашению друзей. Ссылки на клуб в соцсетях, которые он распространял, депутат валит на свою помощницу, которой якобы иногда даёт свой телефон.

Да, я был на этой вечеринке, меня пригласили друзья. Я не знал, что это клуб. Думал, что сняли как бы загородный дом, но в центре Челябинска, - заявил Хазиев в комментарии URA.RU.

Следует отметить, что ранее депутат был членом "Единой России", однако был исключён из партии. Причиной стало то, что на выборах в заксобрание региона он помогал кандидату от другой партии и выступал против "ЕР".