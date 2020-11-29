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"Чё за беспредел?!" Депутат закатил запрещённую вечеринку в ночном клубе Челябинска - источник
29 ноября 2020, 04:40 • 64 • Политика
Полицейские остановили ночную закрытую вечеринку челябинского депутата. Тот оправдывается тем, что не знал, куда пришёл. "Я не знал, что это клуб. Думал, что сняли как бы загородный дом, но в центре Челябинска", - заявил парламентарий.
В Челябинске накрыли закрытую вечеринку, которую устроил депутат Центрального райсовета города Марсель Хазиев. При этом любые подобные мероприятия в Челябинске запрещены в связи с карантином из-за пандемии COVID-19.
Вечеринка была устроена в самом центре Челябинска в недавно открытом ночном клубе. Попасть туда можно было только по специальному коду. На видео с облавы видно, что клуб был заполнен до отказа, никаких масок и социальной дистанции.
Также на записи из клуба присутствует и сам Хазиев. Представляться депутатом он почему-то не стал, а заявил правоохранителям, что он юрист, хотя адвокатской лицензии у него нет.
Сообщается, что организатором вечеринок Хазиев стал примерно в октябре. Именно тогда он стал кидать коллегам ссылки на аккаунты салона, приглашал посетить и говорил, что поможет обеспечить высший приём. После облавы депутат подчистил все ссылки, но скриншоты сохранились.
Сам Хазиев утверждает, что не знал ничего о клубе, а думал, что находится в частном доме, куда пришёл по приглашению друзей. Ссылки на клуб в соцсетях, которые он распространял, депутат валит на свою помощницу, которой якобы иногда даёт свой телефон.
Следует отметить, что ранее депутат был членом "Единой России", однако был исключён из партии. Причиной стало то, что на выборах в заксобрание региона он помогал кандидату от другой партии и выступал против "ЕР".
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