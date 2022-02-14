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"Чё происходит-то": Военкор поразился решению Британии по Украине и НАТО

14 февраля 2022, 13:30  •  160 • Политика
Решение Великобритании поддержать Украину, если она вдруг откажется от намерения вступить в НАТО, поразило военкора Александра Коца.
Замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи заявил, что Украина должна самостоятельно принимать решение о вступлении в НАТО. Если Киев откажется от этой идеи, то Лондон его поддержит.
Военный корреспондент издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц поразился позиции Великобритании.
Чё происходит-то,
- удивился он в своём телеграм-канале.
Коц также обратил внимание на формулировку "решение (о вступлении в НАТО. - Ред.) должно оставаться за украинским правительством".
Украинское правительство в последнюю очередь можно заподозрить в самостоятельности,
- заметил военкор.
Напомним, Хиппи говорил, что надеется на "победу дипломатии" в ситуации, связанной с эскалацией напряжённости на Украине.

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