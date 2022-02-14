"Чё происходит-то": Военкор поразился решению Британии по Украине и НАТО

Решение Великобритании поддержать Украину, если она вдруг откажется от намерения вступить в НАТО, поразило военкора Александра Коца.

Замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи заявил, что Украина должна самостоятельно принимать решение о вступлении в НАТО. Если Киев откажется от этой идеи, то Лондон его поддержит.

Военный корреспондент издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц поразился позиции Великобритании.

Чё происходит-то,

- удивился он в своём телеграм-канале.

Коц также обратил внимание на формулировку "решение (о вступлении в НАТО. - Ред.) должно оставаться за украинским правительством".

Украинское правительство в последнюю очередь можно заподозрить в самостоятельности,

- заметил военкор.

Напомним, Хиппи говорил, что надеется на "победу дипломатии" в ситуации, связанной с эскалацией напряжённости на Украине.