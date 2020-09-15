"Чё больницы стали строить, когда морги переполнены?": COVID в России довёл Жириновского до крика

Весьма эмоциональным получилось выступление лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского в Госдуме. Рассуждая о ситуации с COVID-19 в России, депутат напомнил о том, что "миллион (человек) заразились в нашей стране и 20 тысяч умерли". По официальной статистике оперштаба, напомним, на сегодняшний день в России выявлено 1 073 849 случаев COVID-19 в 85 регионах и 18 785 летальных исходов среди инфицированных коронавирусом.

Жириновский же считает, что и на депутатах лежит часть вины за сложившуюся эпидситуацию с вирусом в нашей стране.

"Доли нашей вины нет? Есть, - уверил депутат и тут же сорвался на крик: - Чё больницы стали строить, когда морги переполнены?!"

Он поблагодарил врачей, но тут же упомянул о том, что вакцинации депутатов отдельно не происходит.

"Где прививки от коронавируса? Где?" - задался вопросом Жириновский, напомнив о том, что партию российской вакцины готовятся отправить в Белоруссию и Казахстан.

И тут же предложил "ни одной ампулы никуда не отправлять".

"Парламент должен запретить. Пока не сделаем прививки всей стране (это 100 млн человек), - выдвинул предложение депутат, не сдержав далее сарказма: - Всё отправляем, а свои пускай дохнут. Новые кладбища будут, новые морги будут. Как хорошо".