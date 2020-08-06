"Чья земля, того и вера": В Черногории готовят двойника ПЦУ?

Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил о том, что будет работать над созданием "Черногорской церкви" "до последнего вздоха". Его высказывание прокомментировал в своём авторском Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

В словах Джукановича о "Черногорской церкви" эксперт усмотрел явное сходство с заявлениями бывшего украинского лидера о создании ПЦУ.

"Лёгкое дежавю: два года назад экс-президент Украины Порошенко также призывал украинцев "молиться и бороться" за "автокефальную церковь", - напомнил Владимир Легойда. - Джуканович уверен, что за протестами верующих Сербской Православной Церкви против закона о свободе вероисповедания стоят античерногорские силы, которые добиваются насильственной смены власти в стране и используют СПЦ и т.п.".

Эксперт обратил внимание на то, что буквально два года назад бывший украинский лидер "с не меньшей уверенностью вещал: "Автокефалия - это не проблема только украинских православных. Это вопрос нашей независимости. Это вопрос нашей национальной безопасности".

Однако спустя время, как обратил особое внимание Легойда, "ПЦУ запятнала себя рейдерством и не получила признания в православном мире". Он же отметил, что немало вопросов возникает и к политической независимости Украины. Хотя Порошенко, даже будучи фигурантом нескольких уголовных дел, всё продолжает твердить про "расцвет" и "развитие" ПЦУ.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата высказал удивление тому, что "жалкая участь" экс-президента Украины, возомнившего себя "творцом церкви", не останавливает черногорского лидера от необдуманных поступков.

"Не менее удивительно и то, что обе страны, мечтающие о "просвещённой Европе", в вопросах веры упорно следуют принципу "Чья земля, того и вера", - высказал свою точку зрения Легойда, также напомнив, что такой принцип появился ещё в середине XVI века и утратил свою актуальность столетие спустя.