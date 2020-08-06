Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
"Торг не с Зеленским": Лукашенко передаст задержанных россиян США
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посов...
Главная / Политика

"Чья земля, того и вера": В Черногории готовят двойника ПЦУ?

06 августа 2020, 13:25  •  53 • Политика
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда прокомментировал заявление президента Черногории Мило Джукановича о том, что тот будет работать над созданием "Черногорской церкви" "до последнего вздоха". Эксперт обнаружил в словах явное сходство с высказываниями экс-президента Украины Петра Порошенко о создании ПЦУ. "В вопросах веры упорно следуют принципу "Чья земля, того и вера", - высказался Легойда.
Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил о том, что будет работать над созданием "Черногорской церкви" "до последнего вздоха". Его высказывание прокомментировал в своём авторском Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.
В словах Джукановича о "Черногорской церкви" эксперт усмотрел явное сходство с заявлениями бывшего украинского лидера о создании ПЦУ.
"Лёгкое дежавю: два года назад экс-президент Украины Порошенко также призывал украинцев "молиться и бороться" за "автокефальную церковь", - напомнил Владимир Легойда. - Джуканович уверен, что за протестами верующих Сербской Православной Церкви против закона о свободе вероисповедания стоят античерногорские силы, которые добиваются насильственной смены власти в стране и используют СПЦ и т.п.".
Эксперт обратил внимание на то, что буквально два года назад бывший украинский лидер "с не меньшей уверенностью вещал: "Автокефалия - это не проблема только украинских православных. Это вопрос нашей независимости. Это вопрос нашей национальной безопасности".
Однако спустя время, как обратил особое внимание Легойда, "ПЦУ запятнала себя рейдерством и не получила признания в православном мире". Он же отметил, что немало вопросов возникает и к политической независимости Украины. Хотя Порошенко, даже будучи фигурантом нескольких уголовных дел, всё продолжает твердить про "расцвет" и "развитие" ПЦУ.
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата высказал удивление тому, что "жалкая участь" экс-президента Украины, возомнившего себя "творцом церкви", не останавливает черногорского лидера от необдуманных поступков.
"Не менее удивительно и то, что обе страны, мечтающие о "просвещённой Европе", в вопросах веры упорно следуют принципу "Чья земля, того и вера", - высказал свою точку зрения Легойда, также напомнив, что такой принцип появился ещё в середине XVI века и утратил свою актуальность столетие спустя.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
06 августа 2020, 06:05
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киева
06 августа 2020, 04:15
На улицы выйдут десятки тысяч людей: Обнародован план белорусского Майдана
06 августа 2020, 00:35
"Дальше хоть трава не расти": Медведев предупредил о печальных последствиях для Белоруссии
06 августа 2020, 07:55
"Гордон - отвратительный": Лукашенко обменялся сенсациями с "главным журналистом Украины"
06 августа 2020, 07:55
Зеленский затеял масштабную реформу: Первой жертвой стал глава разведки Украины
06 августа 2020, 00:35
Киев раскрыл план по особому статусу Донбасса
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 августа 2020, 06:05
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киева
06 августа 2020, 06:05
Симоньян на новый выпад Армении ответила тремя буквами
06 августа 2020, 04:15
На улицы выйдут десятки тысяч людей: Обнародован план белорусского Майдана
06 августа 2020, 00:35
"Дальше хоть трава не расти": Медведев предупредил о печальных последствиях...
06 августа 2020, 02:25
Бунт в США: Американские генералы пошли против Трампа после скандального заявления
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 августа 2020, 19:45
Реальный план захвата Белоруссии существует. К России он не имеет отношения
04 августа 2020, 11:00
"Торг не с Зеленским": Лукашенко передаст задержанных россиян США
01 августа 2020, 00:30
И что это было? МИД Белоруссии направил России ноту, требуя пояснений
03 августа 2020, 19:25
В ноябре война охватит всю Украину – Соскин
04 августа 2020, 00:25
Зачем Батька злит Москву? Потому что играет в поддавки
02 августа 2020, 01:15
Израильский и украинский эксперты поспорили о крушении MH17: "Наш Плохиш сдал заказчиков"
31 июля 2020, 00:05
Первая партия "наёмников" свободно покинула Белоруссию: В деле ЧВК появилась внезапная версия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.