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"Чванство и хамство": Медведев объяснил проблемы в общении "Единой России" с людьми
01 июля 2019, 10:24 • 116 • Политика
Дмитрий Медведев, с 2012 года возглавляющий "Единую Россию", в своей статье объяснил проблемы в общении партии с населением страны. По его словам, виной тому "чванство и хамство". Бороться с этим премьер собирается с помощью СМИ.
Дмитрий Медведев написал колонку для газеты "Известия", в которой порассуждал о необходимости перемен в "Единой России", персональной ответственности партийцев и о том, нужна ли она вообще в современной России.
По его словам, в "Единой России" немало профессиональных политиков, но гораздо чаще на слуху оказываются те единороссы, которые "не стесняются демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам". Это происходит, подчеркивает Медведев, несмотря на существование внутрипартийного контроля, в том числе на этапе отбора кандидатов в депутаты.
Исправить положение, полагает председатель партии, можно с помощью СМИ, блогеров и гражданских активистов. Так, например, говорится в статье, "Единая Россия" могла бы поддерживать журналистские расследования (настоящие, а не фейковые, подчеркивает автор).
"С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения. Звучали предложения о том, чтобы объявить партийный конкурс для наиболее ярких публикаций. Хорошая идея!" - предложил Дмитрий Медведев.
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