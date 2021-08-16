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"Чужия верная гончая": В Китае осудили открытие в Литве представительства Тайваня
16 августа 2021, 19:15 • 46 • Политика
Читатели китайского издания осудили открытие в Литве представительства Тайваня.
В Китае читатели газеты "Хуаньцю шибао" неодобрительно оценили открытие в Литве представительства Тайваня.
Как ранее сообщал Царьград, Вильнюс принял решение открыть торговое представительство острова в разрез с официальной позицией Пекина, который считает Тайвань своей территорией. В ответ Пкин отозвал своео посла из страны.
Многие китайские граждане полагают, что Литва пошла на такой шаг под давлением союзников из США и НАТО. Действия Литвы поддержали в Евросоюзе и США.
Отношения между Китаем и Тайванем прекратились в 1949 году после окончания гражданской войны.
"Литва — разве численность ее населения не равносильна численности населения одного из наших поселков? Это просто маленькая шавка Америки, нужно стереть ее в порошок", — полагает FaN1KA.
— считает ID_3173300.
"Как и ожидалось, Китай и Россия должны объединиться, чтобы победить и заставить уняться некоторые страны, которые США и Запад постоянно поддерживают в провокации наших двух стран... и они превратились в чужих верных гончих", - высказался qB3wWBGN.
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