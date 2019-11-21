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"Чужая субмарина" оказалась буем: Шведы разгадали секрет "неуловимой" русской подлодки

21 ноября 2019, 09:54  •  66 • В мире
Шведские журналисты доказали, что русская подлодка не заходила во внутренние воды государства в 2014 году. Но несмотря на все доказательства, вооружённые силы Швеции уверены в "неуловимости" российского подводного судна. Правда, "чужая субмарина" оказалась буем.
Сотрудники издания Svenska Dagbladet считают, что в октябре 2014 года военные приняли за русскую подлодку звуковой сигнал, исходивший от буя Шведского института гидрологии и метеорологии, передаёт "ИноТВ". Станция располагалась в Балтийском море, буй поднимали со дна как раз во время поисков "русской субмарины".
У властей Швеции не было никаких других доказательств присутствия чужой подводной лодки во внутренних водах страны, кроме акустических. Когда эксперты озвучили свои выводы, правительство Швеции встало перед "политической дилеммой". Ведь именно звуковой сигнал до этого представляли как неопровержимое доказательство присутствия русской подлодки. Военным и властям пришлось как-то смягчать последствия своей ошибки.
"Из-за нехватки улик военные эксперты пытались как-то логически свести всё к одной версии, при этом они словно "блуждали в темноте", - цитирует "ИноТВ".

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