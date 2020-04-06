"Чувствую себя мишенью": США "набивают" Германию ядерными бомбами. Немцы недовольны

Американское ядерное оружие появилось в Европе во времена холодной войны. В ближайшее время истекает срок действия договора СНВ-3, сдерживавшего, в частности, распространение ядерного оружия. Но уже сейчас Пентагон завозит в Германию новые боеприпасы, чтобы заменить устаревшие ядерные бомбы, которые находятся на территории ФРГ с 1991 года.

Таким образом, США продолжают нуклеаризацию Старого Света, обновляя свой арсенал, размещённый здесь в годы противостояния США и Советского Союза. В период холодной войны ядерное оружие должно было "остановить русские орды", которые якобы "рвались к Ла-Маншу". Но Советского Союза уже давно нет, однако в некоторых европейских странах американцы кое-что оставили - так, "на всякий случай". Есть американское ядерное оружие и в Германии.

По некоторым данным, на расположенной на территории немецкой коммуны Бюхель авиабазе до сих пор находятся 15-20 американских водородных бомб B-61. Боеприпасы, конечно, давно устарели, однако до сих пор "в строю". Носителями этих бомб являются самолёты ВВС США и НАТО.

К примеру, как только немецкие истребители Tornado получат от Пентагона код ключей активации, они сразу должны будут доставить эти бомбы до цели и сбросить их. Это и есть "стратегия совместного использования ядерного оружия", закреплённая в договоре между ФРГ И США.

"В правительстве ФРГ считают, что это даёт им возможность влиять на позицию США в вопросах применения атомного оружия. Но это чистой воды фантазии", - комментирует автор материала в немецком издании Deutsche Welle.

И действительно, коль скоро на территории Германии существует подобный военный объект американцев, то страна автоматически превращается в мишень для ответно-встречного ядерного удара со стороны потенциального противника.

Именно поэтому жители Бюхеля и возмущены создавшейся ситуацией. "Я чувствую себя потенциальной мишенью", - говорят некоторые из них.

В ближайшее время в Германии появится новая американская бомба В-61-12. И это ещё более грозное оружие, чем её предшественники, поскольку она является высокоточным управляемым вооружением. Помимо ядерного боеприпаса, она имеет хвостовой блок с управляемым оперением, а также компьютер, оснащённый навигационным оборудованием. Это даёт бомбе возможность маневрировать. Цель поражается с точностью в 10 км на расстоянии в 30 км от точки сброса.

Носителями для этой модернизированной бомбы станут такие "стратеги", как В-2 "Спирит", В-21 "Рейдер" и истребитель 5-го поколения F-35.

Всё это говорит о том, что Пентагон целенаправленно готовится к "малой" ядерной войне. При этом имеется в виду, что потенциальный противник либо не обладает собственным аналогичным арсеналом, либо не готов его реально применять.