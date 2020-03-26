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"Чувствуется давление": Немецкий политолог о готовности ЕС снять санкции ради борьбы с коронавирусом
26 марта 2020, 18:35 • 58 • Политика
Немецкий политолог Александр Рар оценил возможность отмены санкций против России и ряда других стран ради борьбы с коронавирусом. Он заметил, что чувствуется серьёзное давление на ЕС по этому вопросу.
Власти европейских государств ощущают на себе сильное давление со стороны общества в вопросе необходимости отмены санкций против РФ и ряда других государств на фоне распространения коронавируса. Об этом в интервью газете "Взгляд" сказал политолог из Германии Александр Рар.
Размышляя на тему недавнего обращения России, Ирана и Китая в ООН с требованием к ряду государств отменить односторонние экономические ограничения, эксперт заметил, что в ЕС уже разгорается острая дискуссия по этому вопросу. Он уверен, что скоро эта тема будет звучать ещё громче.
По его мнению, достаточно одного европейского лидера, который мог бы выступить с предложением снять санкции. Это уже бы качественно повлияло на ситуацию.
Рар подчеркнул, что эту роль стоило бы взять на себя Италии, которой Россия эффективно помогает бороться с распространением COVID-19. Хотя бы по элементарным моральным соображениям.
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