"Чувствуется давление": Немецкий политолог о готовности ЕС снять санкции ради борьбы с коронавирусом

Власти европейских государств ощущают на себе сильное давление со стороны общества в вопросе необходимости отмены санкций против РФ и ряда других государств на фоне распространения коронавируса. Об этом в интервью газете "Взгляд" сказал политолог из Германии Александр Рар.

Размышляя на тему недавнего обращения России, Ирана и Китая в ООН с требованием к ряду государств отменить односторонние экономические ограничения, эксперт заметил, что в ЕС уже разгорается острая дискуссия по этому вопросу. Он уверен, что скоро эта тема будет звучать ещё громче.

По его мнению, достаточно одного европейского лидера, который мог бы выступить с предложением снять санкции. Это уже бы качественно повлияло на ситуацию.

Рар подчеркнул, что эту роль стоило бы взять на себя Италии, которой Россия эффективно помогает бороться с распространением COVID-19. Хотя бы по элементарным моральным соображениям.