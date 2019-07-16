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"Чувствуете разницу?": Западные СМИ превратили проукраинских боевиков в Италии в "пророссийских"
16 июля 2019, 11:09 • 129 • В мире
Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на массу публикаций в западных СМИ, в которых сообщается о том, что в Италии якобы были задержаны ультраправые с арсеналом оружия, воевавшие "на стороне пророссийских боевиков" на Украине. При этом Корнилов приводит скриншот с официального сайта итальянской полиции, в котором указано, что боевики воевали в Донбассе "против сепаратистов". "Чувствуете разницу?" – задает политолог вопрос своим подписчикам.
К нему присоединяется и блогер Юлия Витязева. С учетом "трудностей перевода, которые вдруг возникли у многих украинских изданий", она процитировала сообщение итальянской полиции, из которого следует, что штаб-квартира полиции в Турине следила за людьми, связанными с политическими движениями ультраправых, сражавшихся в регионе Донбасс против сепаратистов.
Кроме этого, Витязева цитирует видеосообщение телеканала CNN, который целенаправленно вводит зрителей в заблуждение. "Фу! Днище!" – восклицает блогер.
Ранее в июле суд в Генуе приговорил к заключению трех человек, вербовавших наемников для боевых действий в Донбассе. Год назад карабинеры Генуи арестовали шестерых вербовщиков, отправлявших добровольцев в зону боев на востоке Украины. Операция стала итогом расследования деятельности организаций скинхедов области Лигурия.
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