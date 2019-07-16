"Чувствуете разницу?": Западные СМИ превратили проукраинских боевиков в Италии в "пророссийских"

К нему присоединяется и блогер Юлия Витязева. С учетом "трудностей перевода, которые вдруг возникли у многих украинских изданий", она процитировала сообщение итальянской полиции, из которого следует, что штаб-квартира полиции в Турине следила за людьми, связанными с политическими движениями ультраправых, сражавшихся в регионе Донбасс против сепаратистов.

Кроме этого, Витязева цитирует видеосообщение телеканала CNN, который целенаправленно вводит зрителей в заблуждение. "Фу! Днище!" – восклицает блогер.

Ранее в июле суд в Генуе приговорил к заключению трех человек, вербовавших наемников для боевых действий в Донбассе. Год назад карабинеры Генуи арестовали шестерых вербовщиков, отправлявших добровольцев в зону боев на востоке Украины. Операция стала итогом расследования деятельности организаций скинхедов области Лигурия.