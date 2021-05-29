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"Чувствует себя как дома": Песков рассказал о любви Лукашенко к Сочи

29 мая 2021, 23:05  •  35 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отношении главы Белоруссии к Сочи и рассказал о деталях встречи Путина и Лукашенко.
Глава Беларуси Александр Лукашенко не единожды оставался в Сочи с ночёвкой - любой гражданин Белоруссии чувствует себя в России как дома. Об этом СМИ сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Лукашенко неоднократно оставался с ночёвкой. Как любой гражданин Белоруссии вообще, он чувствует себя (в России. - Ред.) как дома, может свободно заезжать, уезжать, ночевать. Так же, как и российские граждане. Здесь ничего необычного в этом нет", - сказал Песков журналистам.
Александр Лукашенко прибыл в Сочи в пятницу, 28 мая. Путин и Лукашенко общались более пяти часов. Президенты продолжили переговоры в субботу. В итоге главы государств обсудили ситуацию, связанную с арестом гражданки России Софьи Сапеги, которую сняли с рейса самолёта авиакомпании Ryanair 23 мая вместе с сооснователем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем.
Телеграм-канал "Пул первого" сообщил, что в ходе встречи Путину и Лукашенко удалось договориться об открытии новых рейсов "Белавиа" в города России.
Песков добавил, что президенты обсудили второй транш на $ 500 млн в рамках кредита от России Белоруссии в $ 1,5 млрд. Деньги должны поступить "в ближайшее время".

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