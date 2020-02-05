"Чуть ли не Голливуд": Эксперт прокомментировал методы подготовки новой "химатаки" в Сирии

Минобороны России сообщило о том, что представители группировки "Белые каски" готовят новую провокацию с химоружием в провинции Идлиб и уже провели видеосъёмку "инцидента". Ситуацию РИА ФАН прокомментировал эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов.

Как пояснил политолог, о провокации было известно заранее России и многим другим государствам ещё на стадии подготовки. Так, в январе сирийские военные задержали боевика, который рассказал, как "Белые каски" перевозили запчасти для ракет.

Методы злоумышленников также прекрасно изучены, ибо боевики придерживаются правил западного кинематографа. Происходящее чем-то напоминает Голливуд.

"Всё это изображает Сирию и Россию как кровожадные силы, которые мешают мирным жителям существовать в мире. На самом деле миру уже всё ясно", - пояснил он.

Происходящее связано с тем, что боевики в Идлибе проигрывают, в чём не заинтересованы США, которые на официальной основе оказывают финансовую поддержку "белокасочникам". Поэтому была поставлена задача очернить Дамаск и поддерживающую сирийские власти Москву.