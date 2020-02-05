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"Чуть ли не Голливуд": Эксперт прокомментировал методы подготовки новой "химатаки" в Сирии
05 февраля 2020, 12:39 • 61 • Политика
Политолог Маис Курбанов прокомментировал методы подготовки новой "химатаки" в Сирии, за которой стоят "Белые каски". "Чуть ли не Голливуд", - заявил эксперт.
Минобороны России сообщило о том, что представители группировки "Белые каски" готовят новую провокацию с химоружием в провинции Идлиб и уже провели видеосъёмку "инцидента". Ситуацию РИА ФАН прокомментировал эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов.
Как пояснил политолог, о провокации было известно заранее России и многим другим государствам ещё на стадии подготовки. Так, в январе сирийские военные задержали боевика, который рассказал, как "Белые каски" перевозили запчасти для ракет.
Методы злоумышленников также прекрасно изучены, ибо боевики придерживаются правил западного кинематографа. Происходящее чем-то напоминает Голливуд.
"Всё это изображает Сирию и Россию как кровожадные силы, которые мешают мирным жителям существовать в мире. На самом деле миру уже всё ясно", - пояснил он.
Происходящее связано с тем, что боевики в Идлибе проигрывают, в чём не заинтересованы США, которые на официальной основе оказывают финансовую поддержку "белокасочникам". Поэтому была поставлена задача очернить Дамаск и поддерживающую сирийские власти Москву.
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