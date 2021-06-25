Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на ...
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву ус...
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца нач...
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элемента...
Главная / Политика

"Чушь" и "сюрреализм": В Киеве объявили "войну" Меркель

25 июня 2021, 09:30  •  312 • Политика
В Киеве объявили войну канцлеру Германии Ангеле Меркель после её предложения пригласить на саммит Евросоюза президента России Владимира Путина. Пока на уровне скандального экс-главы МИД Павла Климкина, который назвал её инициативу "чушью" и "сюрреализмом".
По словам Павла Климкина, предложение Ангелы Меркель стало бомбой для дипломатов в Брюсселе. Он отметил, что "на фоне российских войск, вооружения на наших границах и атаки на британский эсминец сегодня в Чёрном море" это выглядит "сюрреалистично".
"То есть чушью", - отметил он в своём аккаунте в Facebook.
Климкин добавил, что после предложения Меркель "есть риск", что теперь в "нормандском формате" Украина будет "против России, Германии и Франции, а не вместе против России".
"Это было бы совсем скверно", - написал он.
Климкин призвал "поднимать дружественных политиков" в Евросоюзе и, в частности, в странах "нормандского формата".
"Так Меркель и к "нормальности" в отношениях с Россией будет стремиться", - сказал он, отметив, что президенту Украины Владимиру Зеленскому 12 июля в Берлине следует "не бояться и не идти на уступки в определённых вопросах".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






312
Источник
Похожие новости
25 июня 2021, 05:50
Десяток стран выступили против присутствия Путина на саммите ЕС – СМИ
25 июня 2021, 00:20
Японская провокация на Курилах: Военный эксперт предупредил о последствиях
25 июня 2021, 00:20
Захарова о нежелании Вашингтона отвечать за инцидент в Черном море: "А что так?"
25 июня 2021, 07:40
"Подставил моряков": Telegraph назвал автора британской провокации в Крыму
25 июня 2021, 05:50
Борреля обязали подготовить новое "наказание" для России
25 июня 2021, 04:00
"Ваше сообщение непонятно": Экипаж Defender тянул время
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июня 2021, 07:45
Витренко: Потеря Украиной транзита газа «повышает риск полномасштабного вторжения России»
20 июня 2021, 03:55
Вторжение России ещё не началось, а Польша уже потеряла два танка
19 июня 2021, 13:15
"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши призвал запасаться продуктами
23 июня 2021, 14:25
Британский корабль едва не вторгся в воды России. Переговоры с русскими слили в соцсети
19 июня 2021, 03:10
"Команда Байдена разыгрывает спектакль": Провидец заговорил о войне на фоне новой чумы
18 июня 2021, 18:00
Китайцы подвели итоги женевского саммита: "Украина стоит за дверью и плачет"
19 июня 2021, 11:25
Внезапное и дерзкое требование Лондона встретили единственным вопросом: "А Россия просила?!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.