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"Чушь" и "сюрреализм": В Киеве объявили "войну" Меркель
25 июня 2021, 09:30 • 312 • Политика
В Киеве объявили войну канцлеру Германии Ангеле Меркель после её предложения пригласить на саммит Евросоюза президента России Владимира Путина. Пока на уровне скандального экс-главы МИД Павла Климкина, который назвал её инициативу "чушью" и "сюрреализмом".
По словам Павла Климкина, предложение Ангелы Меркель стало бомбой для дипломатов в Брюсселе. Он отметил, что "на фоне российских войск, вооружения на наших границах и атаки на британский эсминец сегодня в Чёрном море" это выглядит "сюрреалистично".
"То есть чушью", - отметил он в своём аккаунте в Facebook.
Климкин добавил, что после предложения Меркель "есть риск", что теперь в "нормандском формате" Украина будет "против России, Германии и Франции, а не вместе против России".
"Это было бы совсем скверно", - написал он.
Климкин призвал "поднимать дружественных политиков" в Евросоюзе и, в частности, в странах "нормандского формата".
"Так Меркель и к "нормальности" в отношениях с Россией будет стремиться", - сказал он, отметив, что президенту Украины Владимиру Зеленскому 12 июля в Берлине следует "не бояться и не идти на уступки в определённых вопросах".
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