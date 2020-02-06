"Чушь и провокация": Отстранение России от ЧМ-2022 не подтвердилось

В ФИФА опровергли информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Российский футбольный союз (РФС) информацию о недопуске команды к турниру также не подтвердил.

Сведения о том, что Россия якобы не сможет принять участие в ЧМ-2022 появились в арабском издании BeIN Sports. В статье говорилось, что WADA проинформировало Россию о невозможности её участия в чемпионате.

"Международная федерация футбола (ФИФА) не располагает новыми данными об участии сборной России в чемпионате мира по футболу 2022 года", - заявили в пресс-службе ФИФА.

Руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) также прокомментировало данную информацию. В ведомстве заявили, что не получали никаких уведомлений о том, что футболисты России не смогут играть на ЧМ-2022.