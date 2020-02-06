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"Чушь и провокация": Отстранение России от ЧМ-2022 не подтвердилось
06 февраля 2020, 11:24 • 58 • Политика
ФИФА не подтвердила сообщения о недопуске России к ЧМ-2022. "Очередная чушь и провокация", - прокомментировал вброс глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв.
В ФИФА опровергли информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Российский футбольный союз (РФС) информацию о недопуске команды к турниру также не подтвердил.
Сведения о том, что Россия якобы не сможет принять участие в ЧМ-2022 появились в арабском издании BeIN Sports. В статье говорилось, что WADA проинформировало Россию о невозможности её участия в чемпионате.
Руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) также прокомментировало данную информацию. В ведомстве заявили, что не получали никаких уведомлений о том, что футболисты России не смогут играть на ЧМ-2022.
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