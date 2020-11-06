"Чурбаны" не сумели смести Байдена: Прогноз консерваторов оказался печальным

Вероятно избранный президент США Джо Байден называл людей из провинции "чурбанами" и "отвратительными людьми". Об этом напоминает автор газеты New York Post Миранда Девайн. В свою очередь, отмечает она, Байден может украсть выборы ради элиты, но демократы об этом пожалеют.

По её мнению, сейчас лидер демократов олицетворяет собой главаря "камарильи".

Девайн полагает, что сейчас, когда до сих пор неясны результаты выборов, остаётся лишь гадать: "сумеет ли националистическое популистское движение, которому Трамп содействовал, продолжить борьбу против безнравственных глобалистов, представляемых жалкой камарильей Байдена".

При этом, убеждена она, выборы уже изобличили мошенников и лжецов в элите США. "И Америка это запомнит", - отметила Девайн.

Обозреватель ИноСМИ Дмитрий Бабич увидел в риторике журналистки пугающий намёк.

"В последний раз слово "камарилья" появлялось так часто на газетных полосах только в России перед февралём 1917 года, когда так называли демонизируемое либералами "окружение" царя во главе с Распутиным - "распутинская камарилья". Тут для всего мира есть чего бояться. Прогноз автора статьи, госпожи Миранды Девайн, может быть выражен в следующей формуле: выборы выиграет Трамп, но победу засчитают Байдену", - заметил он в телеграм-канале.