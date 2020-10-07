"Чудовищный удар по авторитету": Мардан о том, как Собянин может подставить Путина

Мардан убеждён, что карантин в Москве будет введён, "если не сегодня, то завтра совершенно точно". Но насколько ограничения будут отличаться от тех, что были в марте, - сказать трудно.

"Надеюсь, что у них хватит ума не пытаться заставлять людей сидеть в квартирах, потому что в квартирах никто сидеть не будет, и это может послужить совершенно чудовищным ударом по авторитету власти не просто городской, а федеральной. То есть любые решения Москвы в массовом сознании воспринимаются как решения Кремля. И если весной люди были напуганы, не понимали, что происходит, и этот безумный двухмесячный карантин более-менее соблюдался, и он сработал, то есть его отменили ровно в тот момент, когда его уже люди отменили, сейчас загнать всех обратно по 2-3-комнатным халупам в бетонных человейниках совершенно точно никому не удастся", - уверен журналист.

Мардан предполагает, что в этот раз столичная мэрия ограничится закрытием мест массового скопления людей - кинотеатров, театров, торговых центров.

"Не знаю, что случится с ресторанами и парикмахерскими, наверное, их тоже закроют, без всякого сомнения. Очевидно, что если малый и средний бизнес смог пережить весенний локдаун, то переживёт осенний, тем более что нам же обещают вакцину. Соответственно, эти, в кавычках, репрессивные меры вряд ли продлятся слишком долго, но я думаю, сегодняшнее решение Собянина - это такой пролог перед объявлением абсолютно полноценного локдауна", - подчеркнул Мардан.

Если же людей попытаются закрыть опять по домам, то журналист уверен, что из этого ничего хорошего не выйдет, поскольку напряжение в обществе нарастает.

"Я думаю, что это приведёт к усилению антисистемных настроений в обществе, то есть то, что называется репутацией власти московской. И любые непопулярные решения московской мэрии автоматически в сознании будут переноситься на решения Кремля. То есть это от банального негатива, от банального антирейтинга, который летом, согласно опросам, у Собянина был очень высоким, этот антирейтинг совершенно точно будет перекладываться в том числе и на Путина. Народ совершенно не готов к тому, чтобы обратно уходить на карантин", - подчеркнул Мардан.