Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских...
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граж...
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
Главная / Политика

"Чудовищный удар по авторитету": Мардан о том, как Собянин может подставить Путина

07 октября 2020, 04:05  •  94 • Политика
Журналист Сергей Мардан в разговоре с Царьградом оценил вероятность нового локдауна в Москве, отметив, что новыми ограничительными мерами мэр Сергей Собянин нанесёт чудовищный удар по авторитету власти, в том числе это отразится и на рейтинге президента Владимира Путина.
Мардан убеждён, что карантин в Москве будет введён, "если не сегодня, то завтра совершенно точно". Но насколько ограничения будут отличаться от тех, что были в марте, - сказать трудно.
"Надеюсь, что у них хватит ума не пытаться заставлять людей сидеть в квартирах, потому что в квартирах никто сидеть не будет, и это может послужить совершенно чудовищным ударом по авторитету власти не просто городской, а федеральной. То есть любые решения Москвы в массовом сознании воспринимаются как решения Кремля. И если весной люди были напуганы, не понимали, что происходит, и этот безумный двухмесячный карантин более-менее соблюдался, и он сработал, то есть его отменили ровно в тот момент, когда его уже люди отменили, сейчас загнать всех обратно по 2-3-комнатным халупам в бетонных человейниках совершенно точно никому не удастся", - уверен журналист.
Мардан предполагает, что в этот раз столичная мэрия ограничится закрытием мест массового скопления людей - кинотеатров, театров, торговых центров.
"Не знаю, что случится с ресторанами и парикмахерскими, наверное, их тоже закроют, без всякого сомнения. Очевидно, что если малый и средний бизнес смог пережить весенний локдаун, то переживёт осенний, тем более что нам же обещают вакцину. Соответственно, эти, в кавычках, репрессивные меры вряд ли продлятся слишком долго, но я думаю, сегодняшнее решение Собянина - это такой пролог перед объявлением абсолютно полноценного локдауна", - подчеркнул Мардан.
Если же людей попытаются закрыть опять по домам, то журналист уверен, что из этого ничего хорошего не выйдет, поскольку напряжение в обществе нарастает.
"Я думаю, что это приведёт к усилению антисистемных настроений в обществе, то есть то, что называется репутацией власти московской. И любые непопулярные решения московской мэрии автоматически в сознании будут переноситься на решения Кремля. То есть это от банального негатива, от банального антирейтинга, который летом, согласно опросам, у Собянина был очень высоким, этот антирейтинг совершенно точно будет перекладываться в том числе и на Путина. Народ совершенно не готов к тому, чтобы обратно уходить на карантин", - подчеркнул Мардан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



94
Источник
Похожие новости
06 октября 2020, 22:35
Меркель не подпустила Тихановскую к себе даже в маске
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию покушения на убийство
06 октября 2020, 22:35
Премьер Киргизии подал в отставку. Его место занял освобождённый протестующими оппозиционер
07 октября 2020, 00:25
"Я знаю эту породу наизусть": Зюганов отвесил сомнительный комплимент Навальному
07 октября 2020, 00:25
"Мы не против": Киев готов разместить британских десантников, высадившихся на "задворках России"
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию п...
07 октября 2020, 00:25
Анна Каренина или Мата Хари? – кем была погибшая сотрудница посольства США в Киеве
07 октября 2020, 00:25
Навального отравили незапрещённым "Новичком"? ОЗХО поделилась выводами
07 октября 2020, 00:25
"Я знаю эту породу наизусть": Зюганов отвесил сомнительный комплимент Навал...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 октября 2020, 04:00
Израиль передал Азербайджану "убийц" С-300
03 октября 2020, 20:20
Как вести диалог с Россией: Запад снова в тупике из-за неразрешимого "уравнения Путина"
04 октября 2020, 01:50
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал завуалированную угрозу Мааса
30 сентября 2020, 07:05
Армянский депутат назвал единственное, что сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе
01 октября 2020, 03:15
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
02 октября 2020, 00:20
Свыше тысячи убитых и почти 200 танков. Армения раскрыла потери Азербайджана в Карабахе
04 октября 2020, 21:05
76% "предателей"? Почему украинцы выбрали Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.