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"Чудовищный сеанс политического стриптиза": Бородай рассказал о падении Стрелкова-Гиркина

23 мая 2020, 08:55  •  145 • Политика
Глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай назвал интервью бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина украинскому журналисту Дмитрию Гордону "чудовищным сеансом политического стриптиза". По мнению Бородая, Гиркин начал деградировать как личность уже давно, а сейчас "пробил дно".
Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина. Экс-чиновник рассказал, кого и за что расстреливают в войсках ДНР, кого он лично перестрелял, а также заявил, что главы республик ДНР и ЛНР ведут себя трусливо.
Глава правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай назвал интервью Стрелкова-Гиркина чудовищным сеансом политического стриптиза, отметив, что это пример того, к чему может привести деградация личности, мотивированная переразвитым самолюбием, самомнением и желанием возвеличить себя в глазах окружающих.
"Честно говоря, это истерически смешно. Но это смех отчасти сквозь слезы. Это чудовищный сеанс политического стриптиза. Этот человек когда-то стоял рядом с нами. Защищал Донбасс. Для меня-то это действительно старый товарищ", - заявил порталу "Союз добровольцев России" Бородай.
Но, по его словам, человек деградирует. Причем, отмечает Бородай, у Стрелкова-Гиркина этот процесс запустился ещё давно.
"У него давно пошёл этот процесс, он достиг уже такой крайней стадии. Но этим интервью наш бывший товарищ просто пробил дно", - подчеркнул Бородай.
И дело даже в первую очередь не в содержании интервью, продолжил Бородай, а в том, кому оно дано.
"Эта иллюстрация должна быть показательна для людей, которые считают себя русскими патриотами, но с симпатиями относятся к Гиркину. Надо задуматься сначала не над текстом этого интервью, а над тем, кому он его дал. По сути, Гордон - это тот же Геббельс для Украины, главный пропагандист", - отметил Бородай.

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