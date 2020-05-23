"Чудовищный сеанс политического стриптиза": Бородай рассказал о падении Стрелкова-Гиркина

Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина. Экс-чиновник рассказал, кого и за что расстреливают в войсках ДНР, кого он лично перестрелял, а также заявил, что главы республик ДНР и ЛНР ведут себя трусливо.

Глава правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай назвал интервью Стрелкова-Гиркина чудовищным сеансом политического стриптиза, отметив, что это пример того, к чему может привести деградация личности, мотивированная переразвитым самолюбием, самомнением и желанием возвеличить себя в глазах окружающих.

"Честно говоря, это истерически смешно. Но это смех отчасти сквозь слезы. Это чудовищный сеанс политического стриптиза. Этот человек когда-то стоял рядом с нами. Защищал Донбасс. Для меня-то это действительно старый товарищ", - заявил порталу "Союз добровольцев России" Бородай.

Но, по его словам, человек деградирует. Причем, отмечает Бородай, у Стрелкова-Гиркина этот процесс запустился ещё давно.

"У него давно пошёл этот процесс, он достиг уже такой крайней стадии. Но этим интервью наш бывший товарищ просто пробил дно", - подчеркнул Бородай.

И дело даже в первую очередь не в содержании интервью, продолжил Бородай, а в том, кому оно дано.

"Эта иллюстрация должна быть показательна для людей, которые считают себя русскими патриотами, но с симпатиями относятся к Гиркину. Надо задуматься сначала не над текстом этого интервью, а над тем, кому он его дал. По сути, Гордон - это тот же Геббельс для Украины, главный пропагандист", - отметил Бородай.