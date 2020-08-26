"Чудовищный эффект": Рыбак из Канады испугался собственного улова

Канадские рыбаки закинули сети на глубину около 800 метров, а когда через несколько часов подняли их, потеряли дар речи. Среди обычных рыб была одна очень странная. Один из рыбаков, Гарри Гудиер, рассказал, что она будто бы сделана из резины.

Плавники были чем-то похожим на полукрылья. У рыбы был очень длинный нос, и вообще она выглядела крайне странно. На местном рыбном заводе никто не опознал выловленное существо. После публикации фотографий в Facebook ситуация тоже не слишком прояснилась.

Телеканал CBC приводит слова Кэролайн Мири. Она объяснила, что в сети попалась носатая химера. Они встречаются невероятно редко и обитают на глубине от 200 метров до трёх километров.

По мнению Мири, Гудиеру и его коллегам повезло - они отделались лёгким испугом. На самом деле у химеры есть ядовитый шип, которым она могла бы травмировать рыбаков. Но выловили животное мёртвым. У рыбы нет костей, только хрящи.

Носатые химеры - очень древние, но биологи знают о них не так уж и много. По сути, это что-то среднее между птицей и древним животным, приспособившемся к жизни на глубине.

"У химер длинная заострённая морда. Их зелёные глаза ярко-неонового цвета, что придаёт им сюрреалистический или чудовищный эффект", - рассказала Кэролайн Мири.

Полукрылья на теле - грудные плавники. Во рту у существа нечто похожее на зубы, которыми оно давит крабов, креветок и другую добычу.