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"Чудовищный бред" Зеленского. Встреча с Лавровым - как всё было на самом деле

06 марта 2022, 12:40  •  236 • Политика
Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, как прошла его первая встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Мария Захарова назвала "чудовищным бредом". Официальный представитель МИД рассказала, как всё было на самом деле.
Речь идёт о событиях 2019 года в Нью-Йорке. По словам Зеленского, тогда Лавров спросил у него, чего Киев хочет от России. Зеленский же заявил о том, что хотел бы, "чтобы освободили наши территории, и отношения между странами вернулись лет на 10 назад". Также Зеленский посетовал на утерянные дружеские и бизнес-отношения, которые строились годами.
После этого он уточнил, что "про мир - это для всех", а "между собой" он якобы попросил министра "успокоить риторику", чтобы в вопросе налаживания диалога "что-то получилось". По словам Зеленского, Лавров с ним согласился, однако почти сразу же якобы "позвонил на телевидение" и заявил, что Украина "готова идти на все условия" России. Завершая свой рассказ, Зеленский пожаловался, что, мол, Россия не хочет мирного пути, и снова обвинил нашу страну в агрессии.
Его ложь так и могла остаться нераскрытой для многих, если бы истинные детали не рассказала Мария Захарова. Она отметила, что "ни разу в жизни, ни до, ни после встречи с Зеленским, Сергей Лавров не звонил ни на какое телевидение или в другое СМИ, чтобы что-то рассказать в эфире".
"Это какой-то чудовищный бред", - сказала она, комментируя историю Зеленского.
При этом Захарова напомнила о том, что, учитывая тот факт, что в очереди они были не одни, а их краткий обмен репликами видели буквально все главы ооновских делегаций, на вопрос журналистов, "о чём Лавров с Зеленским говорили в ходе приёма", делегация из России ответила так, как впоследствии написали во всех мировых СМИ.
"Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД РФ Сергей Лавров во втoрник вечером провели краткий контакт на приёме, oрганизованном американским лидером Дoнальдом Трампом в честь глав гoсударств - участников 74-й сессии Генассамблеи OОН. Об этом сообщил дипломатический источник в Нью-Йорке. По инфoрмации собеседника агентства, они обсудили ситуацию вoкруг российско-украинских отношений", - написала она.
При этом на следующий день на уточняющие вопросы журналистов о разговоре с Зеленским Лавров ограничился сугубо дипломатическими комментариями, в том числе он указал на то, что во время беседы обе стороны выразили желание "решать ситуацию на Донбассе в соответствии с минскими договорённостями. Главное, что президент Украины это сказал".
Захарова предложила сравнить сказанное Зеленским и факты, запечатлённые во всех мировых СМИ.
"И так во всём из года в год со всеми представителями "киевского режима", - констатировала она.

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