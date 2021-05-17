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"Чудовищное лицемерие": Тайная армия вывела США на чистую воду
17 мая 2021, 20:30 • 64 • Политика
Тайная армия вывела США на чистую воду. Существование в центре "свободного мира" скрытой группировки является "чудовищным лицемерием" со стороны Вашингтона.
Такое мнение высказал журналист Андрей Перла, комментируя публикацию американского еженедельника Newsweek. В ней говорится о создании в США некоей подпольной армии, которая действует как на территории Америки, так и за рубежом. Издание полагает, что эта армия наполовину состоит из агентов спецслужб. Некоторые из них работают в горячих точках, вроде Пакистана и стран Западной Африки. Точный размер армии неизвестен, однако журналисты считают, что речь идёт минимум о 60 тыс. человек. В список задач армии входит сбор разведданных и сохранение собственных секретов.
По его словам, существование тайной армии может означать потерю Вашингтоном контроля над ситуацией. Страна прогнила настолько, что уже не контролирует свои госорганы. Либо она настолько привыкла лгать в глаза, что уже начала забываться.
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