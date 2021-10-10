"Чудовище с Востока" угрожает Европе. Добрый волшебник готов прилететь из России

Аномальные морозы и дефицит энергоносителей станут настоящим кошмаром для европейцев этой зимой, поскольку "Чудовище с Востока" грозит вернуться снова. Впрочем, в России есть добрый волшебник, готовый помочь хоть сейчас. Но захотят ли этого европейцы?

Журналист Поуль Ларсен опубликовал на страницах датской газеты Jyllands-Posten неутешительный прогноз. Он полагает, что предстоящая зима станет "настоящим кошмаром" для Европы. Во-первых, будет холодно. Во-вторых, ошибка с газовым контрактом так и не исправлена.

Аномальные морозы, как считает Ларсен, будут сравнимы с ударившими по Европе в 2018 году. Тогда на континент обрушился антициклон Хартмут, впрочем, чаще его называли "Чудовищем с Востока". Жертвами холодов стали больше 100 человек. И эти морозы называли "настоящими сибирскими", конечно, с поправкой на привычный для Центральной и Западной Европы климат. Теперь сценарий может повториться, причём и без того растущие цены на газ окончательно добьют европейцев.

Сейчас европейские газохранилища заполнены лишь на 72 процента, продолжает автор аналитического материала. И это самый низкий уровень за десятилетие. В то же время эксперт по энергетике Вели-Пекка Тюнккюнен из Александровского института в Хельсинки подчёркивает, что "рост цен обусловлен естественными рыночными причинами". Среди таких причин рост энергетических затрат на кондиционирование - в Европе было слишком жаркое лето - или, например, проблемы с ветряными станциями - для них был самый неудачный год. Словом, в Европе сошлись все минусы, которые и привели к энергетическому кризису.

Русское волшебство

Отметим, ситуация на энергетическом рынке Европы остаётся проблемной на протяжении нескольких недель. Эксперты ранее называли три причины рекордного повышения цен на газ. Это, в частности:

низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа;

ограничение предложения со стороны основных поставщиков;

высокий спрос на СПГ в Азии.

Россия готова помочь европейским партнёрам, о чём ранее заявлял и президент России Владимир Путин. Говорил Путин и о том, что Москва сохранит транзит газа через Украину, хотя это и невыгодно:

Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту прокачки нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. … Не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день.

Холодный отрезвляющий душ после европейских истерик, требований расследовать, обвинить, ввести новые санкции, которые лишь подстёгивали скачки цен, объяснял ранее обозреватель Царьграда Александр Гришин.

Такое ощущение, что некоторые правительства стран ЕС действовали чуть ли не в сговоре со спекулянтами.

И этих слов Путина оказалось вполне достаточно, чтобы утихомирить европейских спекулянтов, желавших сделать большие деньги буквально "из воздуха".

Волшебник прилетел, пообещал всем, правда, не раздать "пятьсот эскимо", но хотя бы спасти от холодов, буде у них такое желание. И сделал это аккурат накануне своего собственного дня рождения, - отмечал Гришин.

7 октября биржевые цены на газ рухнули.

Оценит ли "подарок" Европа или вновь кинется в новые волны топливной истерики? Извините, но это вопрос уже не к Путину и России.