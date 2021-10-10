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"Чудовище с Востока" угрожает Европе. Добрый волшебник готов прилететь из России
10 октября 2021, 23:00 • 167 • Политика
Аномальные морозы и дефицит энергоносителей станут настоящим кошмаром для европейцев этой зимой, поскольку "Чудовище с Востока" грозит вернуться снова. Впрочем, в России есть добрый волшебник, готовый помочь хоть сейчас. Но захотят ли этого европейцы?
Журналист Поуль Ларсен опубликовал на страницах датской газеты Jyllands-Posten неутешительный прогноз. Он полагает, что предстоящая зима станет "настоящим кошмаром" для Европы. Во-первых, будет холодно. Во-вторых, ошибка с газовым контрактом так и не исправлена.
Аномальные морозы, как считает Ларсен, будут сравнимы с ударившими по Европе в 2018 году. Тогда на континент обрушился антициклон Хартмут, впрочем, чаще его называли "Чудовищем с Востока". Жертвами холодов стали больше 100 человек. И эти морозы называли "настоящими сибирскими", конечно, с поправкой на привычный для Центральной и Западной Европы климат. Теперь сценарий может повториться, причём и без того растущие цены на газ окончательно добьют европейцев.
Сейчас европейские газохранилища заполнены лишь на 72 процента, продолжает автор аналитического материала. И это самый низкий уровень за десятилетие. В то же время эксперт по энергетике Вели-Пекка Тюнккюнен из Александровского института в Хельсинки подчёркивает, что "рост цен обусловлен естественными рыночными причинами". Среди таких причин рост энергетических затрат на кондиционирование - в Европе было слишком жаркое лето - или, например, проблемы с ветряными станциями - для них был самый неудачный год. Словом, в Европе сошлись все минусы, которые и привели к энергетическому кризису.
Русское волшебство
Отметим, ситуация на энергетическом рынке Европы остаётся проблемной на протяжении нескольких недель. Эксперты ранее называли три причины рекордного повышения цен на газ. Это, в частности:
Россия готова помочь европейским партнёрам, о чём ранее заявлял и президент России Владимир Путин. Говорил Путин и о том, что Москва сохранит транзит газа через Украину, хотя это и невыгодно:
Холодный отрезвляющий душ после европейских истерик, требований расследовать, обвинить, ввести новые санкции, которые лишь подстёгивали скачки цен, объяснял ранее обозреватель Царьграда Александр Гришин.
И этих слов Путина оказалось вполне достаточно, чтобы утихомирить европейских спекулянтов, желавших сделать большие деньги буквально "из воздуха".
7 октября биржевые цены на газ рухнули.
Оценит ли "подарок" Европа или вновь кинется в новые волны топливной истерики? Извините, но это вопрос уже не к Путину и России.
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