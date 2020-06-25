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"Чудо-средство" от COVID-19 с чёрного рынка: Пакистанцы верят, врачи паникуют

25 июня 2020, 00:00  •  73 • В мире
В Пакистане "чудо-средство" от COVID-19 можно купить только на чёрном рынке. Граждане в него верят, но врачи паникуют и предупреждают об опасности. Да и цена за единицу "товара" совсем немаленькая.
Издание The Guardian сообщило о новом товаре, торговля которым стала процветать на чёрных рынках Пакистана. Способ обогащения открыли для себя те, кто уже переболел COVID-19. Они продают свою кровь. Врач из государственной больницы Исламабада рассказал, что единица такого "чудо-средства" стоит (в переводе на российские деньги) 80-330 тысяч рублей.
Врачи паникуют. Да, было установлено, что у переболевших в крови вырабатываются антитела. В Китае действительно пытались лечить COVID-19 переливанием крови уже перенёсших болезнь только что заразившимся. Но эффективность метода окончательно не доказана.
Пакистанский медик пояснил, что родные больных в тяжёлом состоянии умоляют выздоровевших стать донорами крови, сопровождают их в частные лаборатории. За вознаграждение из крови выделяют плазму и переливают её пациентам.
В Пакистане многие больницы остались почти без лекарств. Но надеяться на "чудо-средство" не слишком стоит, предупреждают медики. Во-первых, кровь могут сдать далеко не все выздоровевшие. Во-вторых, у них могут быть скрытые заболевания, анализ на которые при донорстве для COVID-больных не делается.

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