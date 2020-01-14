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"Чудо, что продолжает до сих пор работать": Кёрби о грядущем коллапсе пенсионной системы США

14 января 2020, 10:39  •  222 • Политика
Журналист американского происхождения Тим Кёрби прокомментировал сведения, что в Social Security Fund деньги закончатся уже в 35-м году и пенсионная система США на грани коллапса. По его словам, чудо, что она вообще всё ещё работает.
В Сети появилась информация, что американская пенсионная система находится на грани коллапса и что деньги в Social Security Fund закончатся уже в 35-м году, поэтому с 2020-го будут увеличены отчисления. Ситуацию для Царьграда прокомментировал российский журналист американского происхождения Тим Кёрби.
По его словам, о данной проблеме известно давно, о ней предупреждали ещё лет 10 назад. И в целом да, всё действительно плохо, признаёт Тим Кёрби. При этом что делать в данной ситуации, он, как и многие американцы, совершенно не представляет.
"Но по поводу 35-го года - я не понимаю, почему там такая большая разница, - 35, 34 или 21-й год. Разницы нет. Факт в том, что там денег не хватает официально для нас. Просто не хватает. И всё", - сказал Тим Кёрби в интервью Царьграду.
Журналист отмечает, что вообще чудо, что пенсионная система США всё ещё продолжает как-то работать. В этой связи, как и в России, в США актуален вопрос: куда уходят деньги? И очень часто ответ на него - "непонятно".

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