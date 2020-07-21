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"Чудило": Российский адмирал колко ответил бывшему командующему ВМС Украины

21 июля 2020, 10:00  •  304 • Политика
Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Чёрном море. В ответ российский адмирал назвал "чудилом" бывшего командующего ВМС Украины.
Российская Федерация "тайно разрабатывает новую угрозу" в Чёрном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведённом при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука. Информацию прокомментировал российский адмирал Игорь Касатонов.
По словам украинского экс-командующего ВМС, Россия якобы устанавливает оборудование для слежения за оружием противника на объектах газопровода "Турецкий поток". Это вызвало смех у российского адмирала.
"Если бы этот чудило посмотрел, как развита система охраны побережья Калифорнии, например, он бы тихо промолчал - и всё", - прокомментировал Игорь Касатонов.
Адмирал добавил, что российская сторона делает всё что положено. Какие-то из установленных систем исследовательские, какие-то - взаимодействующие, но всё это единая система безопасности России с морского направления. В заключение Касатонов призвал Гайдука успокоиться, сообщает канал "360".

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