|
"Чудесная работа": Трамп поблагодарил и уволил и.о. главы Пентагона, которого жена обвинила в побоях
18 июня 2019, 23:24 • 52 • Политика
Американский лидер заявил, что Патрик Шанахан не намерен возглавлять министерство обороны США на постоянной основе, так как хочет больше времени уделять семье. Ранее супруга чиновника обвинила его в домашнем насилии и подала на развод.
Дональд Трамп отправил в отставку исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана, назначив на его место министра сухопутных сил Марка Эспера.
Как написал президент США в своем Twitter, Шанахан не планирует возглавлять военное ведомство на постоянной основе, поскольку решил больше времени уделять семье. В заключении Трамп поблагодарил Шанахмана за "чудесную работу".
Чиновник возглавлял ведомство с января 2019 года, сменив на этом посту Джеймса Мэттиса. Примечательно, что в июне в СМИ всплыла грязная история о разводе Шанахана с женой, которая обвинила его рукоприкладстве и подала на развод.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
52
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 июня 2019, 05:39
|
15 июня 2019, 23:39
|
13 июня 2019, 22:54
|
15 июня 2019, 01:09
|
14 июня 2019, 02:24
|
14 июня 2019, 05:39
|
13 июня 2019, 13:24