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"Чудесная работа": Трамп поблагодарил и уволил и.о. главы Пентагона, которого жена обвинила в побоях

18 июня 2019, 23:24  •  52 • Политика
Американский лидер заявил, что Патрик Шанахан не намерен возглавлять министерство обороны США на постоянной основе, так как хочет больше времени уделять семье. Ранее супруга чиновника обвинила его в домашнем насилии и подала на развод.
Дональд Трамп отправил в отставку исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана, назначив на его место министра сухопутных сил Марка Эспера.
Как написал президент США в своем Twitter, Шанахан не планирует возглавлять военное ведомство на постоянной основе, поскольку решил больше времени уделять семье. В заключении Трамп поблагодарил Шанахмана за "чудесную работу".
Чиновник возглавлял ведомство с января 2019 года, сменив на этом посту Джеймса Мэттиса. Примечательно, что в июне в СМИ всплыла грязная история о разводе Шанахана с женой, которая обвинила его рукоприкладстве и подала на развод.

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