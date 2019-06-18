"Чудесная работа": Трамп поблагодарил и уволил и.о. главы Пентагона, которого жена обвинила в побоях

Дональд Трамп отправил в отставку исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана, назначив на его место министра сухопутных сил Марка Эспера.

Как написал президент США в своем Twitter, Шанахан не планирует возглавлять военное ведомство на постоянной основе, поскольку решил больше времени уделять семье. В заключении Трамп поблагодарил Шанахмана за "чудесную работу".

Чиновник возглавлял ведомство с января 2019 года, сменив на этом посту Джеймса Мэттиса. Примечательно, что в июне в СМИ всплыла грязная история о разводе Шанахана с женой, которая обвинила его рукоприкладстве и подала на развод.