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"Чудеса, да и только!" Одесский бунт против решений Михаила Саакашвили объяснил "Голос Мордора"
19 октября 2020, 14:05 • 34 • Политика
В Одессе приняли решение о возвращении проспекту Жукова истинного названия. Более того, мэр города настаивает на правках в процедуре декоммунизации. "Голос Мордора" считает, что бунт против решений Михаила Саакашвили - это очередная политическая уловка. "Чудеса, да и только!" - пишет колумнист.
Одесская историко-топонимическая комиссия приняла решение вернуть проспекту Небесной сотни прежнее название - проспект Маршала Жукова. Кроме того, улица Инглези получит прежнее имя и вновь станет улицей 25-й Чапаевской Дивизии. О решении сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Новые названия у проспекта и улицы появились в бытность губернаторства Михаила Саакашвили. Теперь, когда Саакашвили берёт новые политические высоты, проводится работа над ошибками. Впрочем, колумнист News-front "Голос Мордора" не считает, что решение связано с просветлением.
"Удивительные новости приходят из Одессы, - пишет автор. - Чудеса, да и только! Хотя нет. Никаких чудес и совершенно ничего удивительного. Просто обычная борьба перед выборами в местные органы власти".
Колумнист полагает, что Геннадий Труханов, понимая, что подобное решение о переименовании никем не поддерживалось, просто хочет переманить на свою сторону избирателя. Теперь мэр призывает к "восстановлению исторической справедливости", настаивая, что декоммунизация не должна затрагивать тех, кто был героем Великой Отечественной войны.
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