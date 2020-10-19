"Чудеса, да и только!" Одесский бунт против решений Михаила Саакашвили объяснил "Голос Мордора"

Одесская историко-топонимическая комиссия приняла решение вернуть проспекту Небесной сотни прежнее название - проспект Маршала Жукова. Кроме того, улица Инглези получит прежнее имя и вновь станет улицей 25-й Чапаевской Дивизии. О решении сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Новые названия у проспекта и улицы появились в бытность губернаторства Михаила Саакашвили. Теперь, когда Саакашвили берёт новые политические высоты, проводится работа над ошибками. Впрочем, колумнист News-front "Голос Мордора" не считает, что решение связано с просветлением.

"Удивительные новости приходят из Одессы, - пишет автор. - Чудеса, да и только! Хотя нет. Никаких чудес и совершенно ничего удивительного. Просто обычная борьба перед выборами в местные органы власти".

Колумнист полагает, что Геннадий Труханов, понимая, что подобное решение о переименовании никем не поддерживалось, просто хочет переманить на свою сторону избирателя. Теперь мэр призывает к "восстановлению исторической справедливости", настаивая, что декоммунизация не должна затрагивать тех, кто был героем Великой Отечественной войны.