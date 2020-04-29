"Чудес творить не умею": Президент Бразилии "развёл руками" перед смертоносным COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару фактически признался в бессилии перед пандемией коронавирусной инфекции. Таким образом он ответил на данные статистики смертности от COVID-19 в его стране. На сегодняшний день более пяти тысяч жителей Бразилии погибли от коронавируса.

"Ну что? Сочувствую", - сказал он и добавил, что, хотя его второе имя и Мессиас, в переводе с португальского означающее "мессия, помазанник", но он никак не может изменить ситуацию.

"Чудес творить не умею", - сказал он в ответ на информацию о том, что число жертв вируса в Бразилии превысило число жертв в Китае.

Он также выразил соболезнования семьям, потерявшим своих родных. По словам Болсонару, большинство умерших были пожилыми людьми.

"Но такова жизнь. Завтра настанет мой черед", - сказал он.

"Разумеется, мы хотим умереть достойно и оставить о себе хорошую память", - подчеркнул президент Бразилии.