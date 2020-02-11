"Чубайс врал, извините, на всю страну". Юрий Скуратов рассказал, как тащили деньги из Белого дома

Гостем нового выпуска программы "Честный Фрэнк" на Царьграде стал бывший генеральный прокурор России, юрист и политик Юрий Скуратов. Ведущий поинтересовался у него, что бывший генпрокурор думает о ситуации с коррупцией в стране сегодня.

Скуратов в ответ признался, что сейчас масштабы стали совсем иные, нежели в 1990-е. Более того, по его словам, коррупционна и правоохранительная система, что доказывают дела Захарченко и Черкалина.

"Я общаюсь иногда с ребятами. Вот он окончил Академию МВД, скажем, приходит на работу. Ему говорят: забудь, чему тебя учили. Ты будешь здесь делать то, что скажем мы. И получается так: через год-два либо он сам уходит, не соглашаясь с этим, либо его надо посадить, либо он становится частью вот этой системы. Поэтому, я считаю, это первостепенная проблема сейчас для нашего государства", - высказался Скуратов.

Ведущий напомнил гостю, что тот стал в своё время самым молодым доктором юридических наук в СССР, и поинтересовался, как это ему удалось.

"Вы знаете, миф такой ходил, что вот раз мы с Борисом Николаевичем из одного города, значит, он мне как-то помогал. Мы не были даже знакомы. Я же ещё в аппарате ЦК КПСС работал. Я тоже там сделал неплохую карьеру, не имея никакой "волосатой руки". Поэтому здесь стечение обстоятельств. Ну и плюс, конечно, те люди, которые меня рекомендовали. В том числе Александр Васильевич Коржаков, значит, Илюшин Виктор Васильевич, первый помощник президента. Они меня рекомендовали Борису Николаевичу для представления в Совет Федерации и назначения", - рассказал Скуратов.

Ведущий в свою очередь спросил о Коржакове, который изначально считался ставленником Ельцина, но потом своё мнение относительно проводимой политики поменял. Скуратов признался, что относится к бывшему главе президентской службы безопасности сугубо положительно.

"Он очень многое сделал для того, чтобы Борис Николаевич стал тем, кем он стал, президентом России. Он его в самые тяжёлые времена выручал, поддерживал, охранял, можно сказать. Это человек, который тоже способствовал тому, что наше государство в тот критический период не развалилось, так сказать, окончательно. Я даже был удивлён поводу, который использовали для устранения Коржакова", - говорит экс-генпрокурор.

Он ответил, что проводилось расследование и деньги действительно похищались из Белого дома.

"Коробка реально была. Чубайс врал, извините, на всю страну, когда говорил, что никакой коробки не было. Она реально была, значит, там где-то порядка 800 тысяч долларов было. Они действовали правомерно, что задержали. Но, пользуясь тем, что Татьяна была частью вот этой группы, использовали её потенциал. Сонного Ельцина разбудили, ему всё так, что Коржаков хочет вообще выборы эти сорвать, так сказать, чтобы вас не избрали, и тот ничтоже сумняшеся освободил Коржакова и Барсукова от занимаемых должностей", - рассказал Скуратов.

Досье

Дело о "коробке из-под ксерокса" - эпизод предвыборной кампании выборов президента России 1996 года, предполагаемое нарушение правил валютных операций и финансирования.

Вечером 19 июня 1996 года Аркадий Евстафьев и Сергей Лисовский - члены предвыборного штаба Бориса Ельцина, возглавляемого Анатолием Чубайсом, - были задержаны при выносе из дома правительства упаковки из-под пачек бумаги фирмы "Ксерокс" (Xerox) с 538 тысячами долларов США наличными. После допроса они были задержаны и отпущены позднее, в результате неформального давления, в организации которого участвовали Чубайс, Татьяна Дьяченко, Альфред Кох и ряд других лиц, заинтересованных в победе Ельцина на выборах.

Инициаторы задержания - глава президентской службы безопасности Александр Коржаков, директор ФСБ Михаил Барсуков - были отправлены в отставку. Существуют различные версии непосредственных причин этой отставки, но большая часть из них сводится к тому, что Коржаков проиграл в аппаратной борьбе конкурирующей группе в окружении Ельцина.

Как позже написал Александр Коржаков в своих воспоминаниях, Служба безопасности получала сообщения о "расхищении" средств предвыборной кампании. Во время тайного вскрытия сейфа заместителя министра финансов Германа Кузнецова Службой безопасности в ночь на 19 июня 1996 года там были якобы обнаружены 1,5 млн долларов США. Коржаков утверждал, что сумма хранилась без документов об их происхождении, но с "платёжками" в адрес иностранных банков.

Согласно Коржакову, Чубайс попросил заместителя уволенного Коржакова, чтобы ему "вернули его 500 тысяч".

Сам Коржаков в беседе с Царьградом также излагал свою позицию по указанному вопросу.