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"Чубайс в вечном поиске "любви": Соловьёв оценил идею нового налога от главы "Роснано"
13 июня 2019, 16:39 • 45 • Политика
Анатолий Чубайс предложил собирать с бизнеса новый налог. Инициативу главы "Роснано" оценил Владимир Соловьёв. "Чубайс в вечном поиске "любви". Теперь и от бизнеса", - пошутил телеведущий.
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс выступил за введение в России "углеродного налога", который должны будут платить представители бизнеса. Телеведущий Владимир Соловьёв едко прокомментировал предложение человека, которого ненавидит большая часть населения России.
Речь идёт о предложении облагать товары дополнительным налогом, если они не соответствуют требованиям по предельным выбросам СО2 при их производстве. По мнению Чубайса, это стимулирует промышленников "снижать выбросы".
Напомним, что Чубайс является одной из самых ненавистных персон в России за его политику приватизации в 1990-х. Глава "Роснано" прекрасно осведомлён о своей репутации и не очень ей рад. Соловьёв в своём комментарии "прозрачно" намекнул, что дурная репутация Чубайса теперь распространится ещё и на бизнес.
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