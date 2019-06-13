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"Чубайс в вечном поиске "любви": Соловьёв оценил идею нового налога от главы "Роснано"

13 июня 2019, 16:39  •  45 • Политика
Анатолий Чубайс предложил собирать с бизнеса новый налог. Инициативу главы "Роснано" оценил Владимир Соловьёв. "Чубайс в вечном поиске "любви". Теперь и от бизнеса", - пошутил телеведущий.
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс выступил за введение в России "углеродного налога", который должны будут платить представители бизнеса. Телеведущий Владимир Соловьёв едко прокомментировал предложение человека, которого ненавидит большая часть населения России.
Речь идёт о предложении облагать товары дополнительным налогом, если они не соответствуют требованиям по предельным выбросам СО2 при их производстве. По мнению Чубайса, это стимулирует промышленников "снижать выбросы".
"Чубайс в вечном поиске "любви". Теперь и от бизнеса", - пошутил Соловьёв в Twitter.
Напомним, что Чубайс является одной из самых ненавистных персон в России за его политику приватизации в 1990-х. Глава "Роснано" прекрасно осведомлён о своей репутации и не очень ей рад. Соловьёв в своём комментарии "прозрачно" намекнул, что дурная репутация Чубайса теперь распространится ещё и на бизнес.

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